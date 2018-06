Als David Cameron 2006 an die Spitze der britischen Konservativen trat, redete er seiner Partei ins Gewissen: Sie solle aufhören, endlos auf dem Thema Europa herumzureiten – "banging on", war sein Ausdruck. Sieben Jahre später jedoch, 2013, versprach er unter dem Druck der Euroskeptiker in den eigenen Reihen und der europaphoben Ukip, die EU-Verträge neu zu verhandeln und das Ergebnis der Verhandlungen in einem Referendum zur Abstimmung zu stellen.

Nach seiner Wiederwahl vor drei Wochen hat Cameron nicht lange gefackelt. In ihrer Thronrede ließ er die Königin sagen: "Meine Regierung wird die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union neu verhandeln und die Reform der Europäischen Union zum Nutzen aller Mitgliedstaaten anstreben. Daneben wird noch vor Ende 2017 frühzeitig ein Gesetz eingebracht zur Durchführung einer Drinnen-oder-Draußen-Volksabstimmung über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union."

Jetzt steht Cameron vor einer doppelten Aufgabe. Einerseits muss er den EU-Partnern genug Zugeständnisse abringen, um die Europa-Skeptiker zufriedenzustellen; andererseits wird er von den Partnerländern keine Reformen erwarten dürfen, was an dem Kernbestand der Brüsseler Gemeinschaft rührt. Beides zu erreichen, kommt der Quadratur des Kreises gleich.

Der Premierminister hat mehrere Europa-Kritiker mit wichtigen Ämtern betraut, darunter die Außen-, Justiz- und Kulturminister. Es ist indes mehr als fraglich, ob diese personellen Zugeständnisse den EU-Gegnern ausreichen. Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson, neu ins Unterhaus gewählt, hat Cameron bereits aufgefordert, mit dem "Brexit" zu drohen, dem EU-Austritt Großbritanniens, um die Partner gefügig zu machen. Von den 338 konservativen Abgeordneten gelten 160 als Europa-Skeptiker, 60 als EU-Gegner. Letztere verlangen für das Parlament ein Vetorecht gegen alle Gesetze, Direktiven und Vorschriften, die aus Brüssel kommen.

Nicht minder fraglich ist jedoch, ob die Kontinentalpartner Cameron weit genug entgegenkommen werden, um ihn gegen seine innenpolitischen Widersacher zu immunisieren. Die Freizügigkeit aller EU-Bürger innerhalb der Gemeinschaftsgrenzen ist ein Grundrecht, dessen Einschränkung sie sich widersetzen werden. Auch werden sie den Briten schwerlich eine weitere Ausnahmeregelung gewähren – ein Opt-out –, welches das Integrationsziel einer "immer engeren Union der Völker" aufgibt, das schon in den Römischen Verträgen von 1957 festgelegt wurde und im Maastricht-Vertrag 1992 ein weiteres Mal bekräftigt worden ist. Auch die Absicht, sich nicht länger dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof zu unterwerfen, würde, wenn sie ernsthaft verfolgt wird, in den anderen Hauptstädten wenig Anklang finden.

Auf seiner Wirbelwindtour durch fünf EU-Hauptstädte muss David Cameron vorige Woche klar geworden sein, dass seine Partner Großbritannien in der EU haben wollen – wenn es irgendwie geht. Indessen kann ihm auch nicht entgangen sein, dass es "rote Linien" gibt, die sie ihn nicht werden überschreiten lassen. In manchen Punkten werden sie ihn unterstützen: Bürokratie-Abbau; konsequentere Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips, wonach Entscheidungen auf der unterstmöglichen Ebene zu fällen sind; und denkbarerweise sogar eine zeitlich begrenzte Beschränkung von Sozialleistungen für EU-Zuwanderer ohne festen Arbeitsplatz.

In Kopenhagen, Den Haag, Paris, Warschau und Berlin ging es immer wieder um die Frage, ob die angestrebten Reformen mit oder ohne Vertragsänderung ins Werk gesetzt werden sollen. Die Kanzlerin hat dazu das einzig Vernünftige gesagt: Erst müsse man einmal wissen, was Cameron eigentlich will. Zwar erklärte er in Berlin: "Heute haben wir wirklich angefangen, uns mit Details zu beschäftigen." Außer Allgemeinplätzen hat er bisher wenig geliefert, doch Ende des Monats, beim EU-Gipfel am 25. Juni, muss er konkret werden. Die letzte Woche bekannt gewordene deutsch-französische Vereinbarung, aus der Eurozone eine engere politische Union zu schmieden, sollte dem britischen Premier allerdings zeigen, dass er nicht mit dem Kopf durch die Wand kann. Auch setzt ja die Tatsache, dass 2017 in Deutschland wie in Frankreich gewählt wird, einem Entgegenkommen feste Grenzen.

Ich bleibe dabei: Ein Brexit wäre schädlich für alle. Großbritannien ist nicht nur aus ökonomischer Sicht ein wichtiger Bestandteil der europäischen Gemeinschaft. Bei einem Austritt der Briten würde die EU 12,5 Prozent ihrer Bevölkerung, 14 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung und einen gewichtigen militärischen Partner verlieren, aber auch einen Gutteil ihrer Weltgeltung. Umgekehrt könnte englischen Firmen ein erklecklicher Teil ihres Auslandsmarktes verloren gehen, und das Land würde, zum bloßen Anhängsel der Vereinigten Staaten geschrumpft, ganz erheblich an internationalem Gewicht einbüßen.

Noch ist nicht alle Hoffnung verloren. In einer Populus-Umfrage stimmten jüngst 39 Prozent der Briten für den EU-Austritt, 40 Prozent erklärten sich fürs Drinbleiben. In zwei Wochen werden die Engländer der Schlacht von Waterloo gedenken, des Sieges der Briten, Holländer und Preußen über Napoleon am 18. Juni 1815. Es wird sie daran erinnern, wie unauflöslich Britanniens Schicksal schon immer mit dem Europas verflochten war. Bis heute hat sich dies nicht geändert.

"Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", sagt die Kanzlerin. Jetzt wird es erst einmal darauf ankommen, den Willen zu zeigen – möglichst guten Willen.