Der Guantanamo-Häftling Abdul Rahman Schalabi kommt nach mehr als 13 Jahren in dem US-Gefangenenlager frei. Der Saudi-Arabier werde an sein Heimatland überstellt, um dort an einem Rehabilitierungsprogramm für Extremisten teilzunehmen, entschied der für die Evaluierung von Guantanamo-Häftlingen zuständige Prüfungsausschuss am Freitag. Schalabi war zuvor neun Jahre im Hungerstreik und zwangsernährt worden.

Der 39-Jährige war im Januar 2002 als einer der ersten Häftlinge nach Guantanamo gekommen. Er wurde nie offiziell angeklagt. Ihm wurde aber vorgeworfen, Leibwächter von Osama bin Laden gewesen zu sein und enge Verbindungen zum früheren Al-Kaida-Chefplaner Chalid Scheich gehabt zu haben. Letzterer soll in Guantanamo vor ein Militärtribunal gestellt werden.

Schalabi hatte 2005 einen Hungerstreik begonnen. Zwischenzeitlich hatte er zwar kleine Mengen Essen zu sich genommen, aber war bis auf 46 Kilogramm abgemagert. Sein Anwalt sagte dem Prüfungsausschuss, Schalabi sei neun Jahre lang mit einem Schlauch durch die Nase ernährt worden.

In Guantanamo sitzen noch 116 Männer, 52 davon dürfen das Gefangenenlager demnächst verlassen.