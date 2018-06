In Wien hat die wahrscheinlich letzte Verhandlungsrunde über eine Lösung des Atomstreits mit dem Iran begonnen. Bei den Verhandlungen rechnen jedoch sowohl die USA und die Islamische Republik mit schwierigen Gesprächen. Es sei noch viel Arbeit nötig, um Fortschritte zu erzielen, hieß es in getrennten Erklärungen von US-Außenminister John Kerry und seinem iranischen Kollegen Mohammad Dschawad Sarif dem US-Außenministerium zufolge. Dennoch sei er hoffnungsvoll, was einen erfolgreichen Ausgang angehe, wurde Kerry zitiert.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif machte zum Auftakt der jüngsten Runde der internationalen Gespräche über ein Atomabkommen den Standpunkt seines Landes deutlich. Eine Vereinbarung sei in Reichweite, es sei denn es gebe "übertriebene Forderungen", sagte Sarif. Der Minister traf sich in einem Wiener Hotel mit Kerry. Beide Politiker berieten rund eineinhalb Stunden miteinander. Am Dienstag endet eine selbst gesetzte Frist, bis zu der die Hindernisse für eine Übereinkunft aus dem Weg geräumt werden sollen.

Die USA, Israel und andere westliche Staaten werfen dem Iran vor, heimlich Atomwaffen zu entwickeln. Der Iran betont dagegen, sein Programm diene ausschließlich friedlichen Zwecken. Ziel der laufenden Verhandlungen ist eine Vereinbarung, die das iranische Atomprogramm zehn Jahre lang eindämmen würde. Im Gegenzug soll es für Teheran Sanktionsentlastungen in Höhe von Milliarden von Dollar geben.

Noch zahlreiche Unklarheiten

Hauptstreitpunkte sind der Zeitpunkt und die Geschwindigkeit, mit der die gegen den Iran verhängten Sanktionen im Gegenzug für Zugeständnisse bei der Beschränkung des Atomprogramms gelockert werden sollen. Auch ist umstritten, wie die Umsetzung einer Vereinbarung überwacht werden soll.



Beim Thema Militäreinrichtungen, von denen Länder seit Langem vermuten, dass sie in Atomarbeiten involviert seien, kämpft der Iran mit harten Bandagen. Der oberste iranische Führer Ajatollah Ali Chamanei hatte es jüngst abgelehnt, Inspektionen oder Befragungen von iranischen Wissenschaftlern zu erlauben. Die Regierung beschloss eine Gesetzgebung, um einen solchen Zugang zu verbieten. Die USA sprechen inzwischen nicht mehr von Inspektionen, die "spontan" oder "überall, jederzeit" stattfinden könnten. Sie erklären jedoch, dass ein Deal davon abhänge, dass Beobachter untersuchen dürfen, was sie für notwendig erachteten.

Auch bezüglich Forschung und Entwicklung gibt es noch ungeklärte Punkte. Die USA haben erklärt, für fortschrittliche Zentrifugen könne sich der Iran mit "beschränkter" Forschungs- und Entwicklungsarbeit beschäftigen. Nach zehn Jahren müsse Teheran sich an einen Plan halten, den es bei der IAEA einreichen solle. Chamanei sagte, sein Land werde nicht einmal ein erstes Jahrzehnt solcher Restriktionen akzeptieren. Die Forderungen bezeichnete das iranische Oberhaupt als "übermäßigen Zwang".



Der Iran will zudem, dass die Sanktionen im Voraus aufgehoben werden. Der Westen sagt hingegen, der Iran müsse zuerst seine Pflichten erfüllen. Chamanei glaubt, dass der Ansatz der USA zu viel Zeit in Anspruch nehme und nicht eine "vollständige Aufhebung von Sanktionen" beinhalten würde. Auch müssten die Weltmächte eine Formel ausarbeiten, wie Sanktionen schnell wieder eingeführt werden könnten, sollten sich die Iraner nicht an das Abkommen halten.