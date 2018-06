US-Außenminister John Kerry hat angesichts des von Russland angekündigten Ausbaus seines Atomwaffenarsenals vor einem Rückfall in den Kalten Krieg gewarnt. "Ich denke, niemand will eine Rückkehr zu einem Zustand wie im Kalten Krieg", sagte Kerry. "Natürlich beunruhigt mich das", sagte er angesichts der russischen Ankündigung, bis zum Jahresende mehr als 40 hochmoderne Interkontinentalraketen für seine Atomstreitkräfte anzuschaffen.

Kerry verwies auf den START-Abrüstungsvertrag, den Russland und die USA 1991 geschlossen und 2010 erneuert hatten. Darin war eine Verringerung der Atomwaffenarsenale beider Länder festgeschrieben worden. "Wir hatten eine enorme Zusammenarbeit seit den neunziger Jahren zur Vernichtung von Atomwaffen, die sich auf den früheren Territorien der Sowjetunion befanden, und niemand will, dass wir einen Schritt zurück machen", sagte der US-Außenminister.

Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte am Dienstag gesagt, die 40 Interkontinentalraketen, die er anschaffen wolle, seien fähig, "alle, selbst die technisch am weitesten entwickelten Luftabwehrsysteme zu durchbrechen". Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kritisierte die Pläne als "nukleares Säbelrasseln" und sprach von einer gefährlichen Maßnahme.

Die USA und weitere Nato-Staaten erwägen unterdessen die Platzierung schwerer Militärausrüstung in Osteuropa. Wie der für Europa zuständige Nato-Oberbefehlshaber Philip Breedlove während der internationalen Baltops-Militärübungen in der Ostsee sagte, sei eine "Vorpositionierung" der Ausrüstung bereits beim Nato-Gipfel 2014 diskutiert worden. Mehrere Nationen würden diese nun in Betracht ziehen, darunter die Vereinigten Staaten.

Die Baltops-Übungen in diesem Monat sind Teil der Manöver in Osteuropa und sollen die Staaten an der Ostflanke der Allianz unterstützen, die wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt sind. Breedlove sagte, während der Übungen sei es bislang zu sieben "Interaktionen" von Nato-Schiffen mit russischen Kräften gekommen. Die meisten davon seien jedoch komplett normal verlaufen und "ein gutes Training für unsere Manöver" gewesen, so Breedlove. Russland verfügt über einen Ostseehafen in Kaliningrad.

Polens Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak hatte bereits am Sonntag gesagt, er habe Pläne zur Platzierung schwerer Militärausrüstung in Osteuropa vergangenen Monat in Washington diskutiert und erwarte bald eine Entscheidung.