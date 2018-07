Der frühere Gouverneur Rick Perry aus Texas hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen verkündet. "Wir haben die Kraft", sagte Perry. "Das ist genau der Grund, weshalb ich heute für die Präsidentschaft antrete." Der 65-Jährige ist der mittlerweile elfte Bewerber um die Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat, um die er sich bereits 2012 bemüht hatte. Damals unterlag er bei den Vorwahlen Mitt Romney, der dann die Wahl gegen Präsident Barack Obama von den Demokraten verlor.

Als Grund für Perrys Ausscheiden 2012 gilt dessen sogenannter "Oops"-Moment – seine Reaktion, als er während einer Debatte nicht die drei Bundesbehörden aufzählen konnte, die er im Falle seiner Wahl abschaffen wolle. Wie seine Chancen jetzt stehen, ist unklar. "Es wird schwierig sein, zum zweiten Mal einen ersten Eindruck zu machen", sagte der republikanische Stratege Ford O'Connell.

Jeb Bush nennt Datum für wichtige Ankündigung

Perry wird sich aller Voraussicht nach mit seinem ehemaligen Gouverneurskollegen Jeb Bush auseinandersetzen müssen. Dieser ließ durchblicken, dass er in wenigen Tagen in den Kampf um das höchste Staatsamt einsteigen wird. Auf Twitter sprach er von einer "großen Ankündigung" am 15. Juni.

Bush ist der klare Favorit der Republikaner. Es wird erwartet, dass er hinsichtlich Geldspenden seine Konkurrenten um die Präsidentschaftsnominierung in den Schatten stellen wird. Doch muss Bush mit erheblichem Widerstand vom konservativen Flügel seiner Partei rechnen, der großen Einfluss im Vorwahlprozess hat. Mitbewerber sind unter anderem bereits die Senatoren Rand Paul, Marco Rubio und Ted Cruz.