Faruk Akdoğan war besonders dreist. Der Bürgermeister der türkischen Provinz Niğde tingelte durch Dörfer und Städte und machte Wahlkampf für seine Partei AKP. Die will am Sonntag unbedingt ihre Mehrheit im nationalen Parlament ausbauen. In der Provinzhauptstadt legte Akdoğan alle Hemmungen ab, wie türkische Medien berichten: "Ich starte ein Projekt, bei dem wir als Provinzverwaltung einen Zuschuss von 500.000 Lira (ca. 165.000 Euro) an die Gemeinde zahlen werden, die die meisten Stimmen für die AKP schafft."

Es war der wohl plumpste Versuch im aktuellen Wahlkampf, Stimmen zu kaufen. Meistens stellt sich die AKP, die das Land seit 13 Jahren regiert und über entsprechende Macht und Ressourcen verfügt, dabei geschickter an. Seit Jahren schon wirft ihr die Opposition vor, ihre Wählerschaft zu kaufen. Seit Jahren wehrt sich die AKP gegen die Anschuldigung.

Tatsächlich ist im Detail oft schwer zu erkennen, was sinnvolle Sozialpolitik ist und wo der Stimmenkauf beginnt. Was dient den Bürgern und was vor allem der Partei? Was bringt das Land voran und was nur die Anhänger und Günstlinge der AKP?

Bei den großen AKP-Wahlkampfveranstaltungen holen extra organisierte städtische Busse die Anhänger kostenlos ab, bringen sie zur Kundgebung und später wieder zurück. Sie bekommen türkische Fahnen in die Hand gedrückt, gerne auch gleich zehn auf einmal. Damit die Bilder richtig rot und eindrucksvoll aussehen in den Zeitungen und im Fernsehen, das natürlich live überträgt, auf mehreren Sendern gleichzeitig. Am Ausgang werfen ihnen Angestellte der Stadt Sandwiches zu, auf Staatskosten, und überall liegen Hochglanz-Bücher über die "Sünden" der politischen Gegner bereit.

In Mamak, einem ärmlichen Stadtteil von Ankara, verteilt die AKP regelmäßig Kohle, Essen und Klamotten. Die anderen Parteien hätten sich, als sie noch an der Macht waren, nie um dieses Viertel gekümmert, sagte ein Anwohner der Nachrichtenagentur Reuters.

Weltbank lobt die Türkei

Spätestens, wenn es um konkrete Verbesserungen vor allem für die sozial Schwachen im Land geht, greift nicht mehr, was vor allem Linke den AKP-Anhängern vorwerfen: dass sie sich hätten verführen, täuschen und beeindrucken lassen vom religiösen und neo-osmanischen Budenzauber Erdoğans. Eine recht bevormundende Sichtweise, die es ärmeren Türken generell abspricht, selbst beurteilen zu können, was gut für sie ist.

Denn die AKP-Politik, seit der Regierungsübernahme der AKP 2002, war ganz eindeutig gut für sie. In den Jahren 2006 bis 2011 ist der Wohlstand (Einkommen und Konsum) der unteren 40 Prozent der Bevölkerung jährlich um 5 Prozent gewachsen, insgesamt also um mehr als 25 Prozent. Die Weltbank bescheinigt dem Land ein "inklusives Wachstum" (hier der ausführliche Weltbank-Bericht als PDF). Heißt: Die Türkei hat bei ihrem wirtschaftlichen Aufstieg auch die Ärmeren mitgenommen.

Kindersterblichkeit sank, Schülerzahlen stiegen

Schaut man genauer hin, sind die Ergebnisse noch beeindruckender. Unter den ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung waren 2003 noch drei von vier ohne Krankenversicherung. 2011 war es nur noch ungefähr jeder siebte. Die Säuglingssterblichkeit ist dramatisch zurückgegangen. Es gibt dabei, anders als früher, auch keine deutlichen Unterschiede mehr zwischen Land- und Stadtbevölkerung.

Die Kindersterblichkeit ging von 31,1 pro 1.000 Geburten im Jahr 2002 auf 7,7 im Jahr 2011 zurück. 2002 starben noch 64 von 1.000 Müttern bei der Geburt, 2011 waren es nur noch 15,5. Die größten Verbesserungen gab es dabei jeweils in den ländlichen Regionen und bei den Armen.

Die AKP-Regierung führte neue Renten für Soldatenwitwen ein und half bei der Pflege Angehöriger. 1998 gingen 40 Prozent der Jugendlichen im entsprechenden Alter auf weiterführende Schulen, 2013 waren es 70 Prozent. Die Pisa-Ergebnisse der türkischen Schüler haben sich schneller verbessert als in jedem anderen Land.



Den Osten nicht mehr vernachlässigt

Aus all diesen Gründen hat die AKP bei vielen Türken so großen Rückhalt, deshalb folgen sie Erdoğan in seinem Versprechen auf eine "neue Türkei". Die AKP hat in den vergangenen Jahren ganz einfach mehr getan für die untere Hälfte der türkischen Bevölkerung als die Regierungen zuvor. Diese hatten sich meist nur um den Westen des Landes gekümmert, Zentralanatolien und den Osten vernachlässigt.



Alles gut also? Nein, das auch nicht. Die AKP überschreitet gerne die Grenze von Sozialpolitik zu Stimmenkauf. In Mamak, jenem armen Viertel in Ankara, haben sie 2014, als der dortige Bürgermeister gewählt wurde, die Kohlerationen erhöht. In den kurdisch geprägten Vierteln der Stadt, bei ihren politischen Konkurrenten, bekamen die Bewohner dagegen nichts ab von dieser Großzügigkeit.