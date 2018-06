Bei dem Anschlag auf ein Strandhotel in Tunesien sind laut einem Medienbericht womöglich mindestens 30 Briten getötet worden. Diese Opferbilanz zog die BBC ohne Angabe von Quellen.



Das britische Außenministerium wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Die Regierung hatte zuvor von mindestens 15 getöteten Briten gesprochen.



Dies wäre die höchste Zahl britischer Anschlagsopfer seit den Anschlägen in London vom Juli 2005. Damals wurden 52 Menschen getötet.

Laut Außenministerium in London wurden bei der Tat in Tunesien auch mehrere Briten schwer verletzt. Medienberichten zufolge starben unter anderem drei Mitglieder einer britischen Familie: ein 19-jähriger Student, sein Onkel und sein Großvater.

Ein Attentäter hatte am Strand in Port El-Kantaoui nahe Sousse am Freitag 38 Menschen getötet. Die tunesischen Behörden identifizierten bis Sonntag 18 der 38 Todesopfer, darunter einen Deutschen. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenorganisation "Islamischer Staat" (IS).

Das britische Außenministerium warnte nach dem Anschlag in seinen Reisehinweisen, dass weitere Anschläge in Tunesien möglich seien.



Polizeiverstärkung angeordnet

Der Anschlag war auch für Tunesiens Wirtschaft ein schwerer Schlag: Seinem Tourismussektor droht nun der Zusammenbruch. Nach dem Anschlag hatten Tausende Touristen fluchtartig das Land verlassen. Der Sektor beschäftigt direkt oder indirekt 400.000 Menschen und erwirtschaftet sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Ab dem 1. Juli sollen nun tausend bewaffnete Polizeibeamte die Tourismuspolizei außerhalb von Hotels, an Stränden und archäologischen Stätten unterstützen, wie das Tourismusministerium mitteilte.

Am Montag will die britische Innenministerin Theresa May ebenso wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Tunesien besuchen.