Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine haben bekräftigt, dass sie den Friedensplan für die Ostukraine retten wollen. Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius, Sergej Lawrow und Pawel Klimkin sprachen in Paris über Möglichkeiten, die wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen regierungstreuen Kräften und prorussischen Separatisten zu stoppen.

Seine Amtskollegen und er würden nicht erlauben, dass die im Februar in Minsk beschlossene Friedensvereinbarung zusammenbreche, sagte Lawrow im Anschluss an die Gespräche. "Da ist ein Gefühl, dass es Mächte gibt, die diesen Prozess zerstören wollen", so der russische Außenminister. Beim Namen nennen wolle er sie zwar nicht. "Aber solche Kräfte existieren."

Ein lokaler Waffenstillstand in einem umkämpften Gebiet soll dabei zum Vorbild für einen Frieden in der Region werden. Dabei gehe es insbesondere um das Dorf Schirokine, das wenige Kilometer von der strategisch bedeutenden Hafenstadt Mariupol entfernt liegt. "Wir hoffen, dass wir den Weg geebnet haben für einen lokalen Waffenstillstand", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Die ukrainische Regierung in Kiew und der Westen bezichtigen Russland, die prorussischen Separatisten in der Region zu unterstützen. Die Regierung in Moskau dementiert dies.

Eine Erklärung, die der französische Außenminister Laurent Fabius im Auftrag aller Beteiligten veröffentlichte, forderte eine schnelle Deeskalation in der Region. Die Minister forderten auch den Abzug schwerer Waffen in der Ostukraine und freien Zugang für Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).



Vertreter der OSZE berieten unterdessen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk mit Gesandten aus Russland und der Ukraine darüber, wie der äußerst brüchige Waffenstillstand für die Ostukraine umgesetzt werden könne. Es habe dabei keine konkreten Ergebnisse gegeben, aber die Arbeit gehe weiter, sagte Heidi Tagliavini, die Vertreterin der OSZE in der sogenannten Kontaktgruppe.

In dem Krieg in der Ostukraine, der im April vergangenen Jahres begann, sind bislang mehr als 6.400 Menschen getötet worden.