Mogens Lykketoft wird in der kommenden Sitzungsperiode an der Spitze der UN-Vollversammlung stehen. Das Gremium wählte den 69-Jährigen am Montag in New York einstimmig zu seinem Präsidenten für die Periode, die im September beginnt. Der Sozialdemokrat war früher Finanz- und Außenminister, derzeit ist er Präsident des Parlaments in Kopenhagen.

Der derzeitige Versammlungspräsident, Sam Kutesa aus Uganda, gab Lykketofts Wahl per Akklamation am Montag bekannt. Unter den Diplomaten der 193 Mitgliedsstaaten brach daraufhin Applaus aus.

Lykketoft wies darauf hin, dass er in der Sitzungszeit wie die UN ebenfalls seinen 70. Geburtstag feiern werde. Das Leitmotiv für seine Präsidentschaft werde deshalb sein: "Die UN mit 70, eine neue Verpflichtung zum Handeln."

Das hauptsächlich förmliche, aber angesehene Amt des Versammlungspräsidenten wird jährlich an einen neuen Diplomaten vergeben und wechselt kontinuierlich unter den Weltregionen. Lykketoft war die einstimmige Wahl Europas und von anderen westlichen Nationen.