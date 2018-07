Wegen Rückschlägen im Kampf gegen den "Islamischer Staat" (IS) will die US-Armee ihre Ausbildungsmission für irakische Kämpfer ausweiten. Das könne auch eine Aufstockung der US-Militärkräfte vor Ort nötig machen, sagte Armee-Sprecher Steven Warren. Die Zahl der weiteren Truppen werde jedoch unter 1.000 liegen. Das Wall Street Journal beziffert die Zahl der zusätzlichen Soldaten bereits auf 500 und beruft sich US-Regierungsvertreter.

Medienberichten zufolge könnte für die neuen Truppen auch ein neuer Stützpunkt errichtet werden. Derzeit sind rund 3.000 US-Soldaten im Irak. Zuletzt hatten die Amerikaner ihre Truppenstärke im November um 1.500 Soldaten verstärkt.

Die US-Armee wolle insbesondere mehr Sunniten für den Kampf gegen den IS gewinnen und ausbilden, sagte Armee-Sprecher Warren. Bislang liegt die Ausbildung sunnitischer Kämpfer im Irak in der Hand der schiitisch dominierten Regierung in Bagdad. Die USA sind mit den Ergebnissen allerdings nicht zufrieden. 2006 hatten die USA mit dem Einsatz sunnitischer Stammeskämpfer gegen das Terrornetzwerk Al-Kaida gute Erfahrungen gemacht.

Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die neuen Soldaten in der umkämpften Provinz Anbar stationiert werden. Die sunnitischen Kämpfer sollen dabei nicht nur militärische Grundausbildung erhalten. Es gehe auch darum, die Kämpfer auf spezifische Operationen in Anbar vorzubereiten und taktisch zu beraten.

Einige Republikaner werfen Obama eine lasche Haltung im Kampf gegen den IS vor und fordern ein aggressiveres Vorgehen, etwa mit einer Ausweitung der Luftangriffe sowie mit eigenen Spähern vor Ort, die die Luftangriffe dirigieren. Statt ihre Strategie komplett zu ändern, setzt die US-Regierung aber nun offenbar auf eine Ausweitung der bestehenden Mission.

Allerdings zeichnen sich Schwierigkeiten vor Ort ab. So fehlt es immer wieder an Rekruten für die US-Ausbildung. Im Ausbildungslager al-Asad in der Provinz Anbar hatten zuletzt Hunderte US-Soldaten nichts zu tun, weil die irakische Regierung nach Angaben des Pentagons die Rekruten abzog, um sie zum Schutz von Pilgern einzusetzen.

Erfolge des IS

Der IS hat weite Gebiete des Irak erobert und konnte auch durch Luftangriffe der US-geführten Koalition bislang nicht gestoppt werden. Mitte Mai eroberten die Dschihadisten Ramadi, die Hauptstadt der Provinz Anbar. Dies nährte Befürchtungen, dass die IS-Kämpfer bald zu einer weiteren Offensive ansetzen.

US-Präsident Barack Obama hatte am Montag am Rande des G7-Gipfels auf Schloss Elmau gesagt, dass die USA mehr ausgebildete, frische, gut ausgerüstete und konzentrierte irakische Truppen wollten. Bislang haben die USA und ihre Bündnispartner knapp 9.000 irakische Kämpfer ausgebildet, 2.600 weitere befinden sich derzeit in der Ausbildung.



Zur Anti-IS-Koalition gehört auch Deutschland. Die Bundeswehr bildet kurdische Kämpfer im Nordirak aus. Zudem hat Deutschland Waffen an die Kurden geliefert.