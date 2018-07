Jeb Bush behagt es nicht sonderlich, sich auf das Negative zu konzentrieren. Er zieht den sprichwörtlichen amerikanischen Optimismus dem Nachdenken darüber vor, was alles nicht stimmt.



So verging keine Minute während Bushs Rede bei seinem Wahlkampfauftakt in Miami am Montag, bevor er Amerika den Aufbruch in das "größte Jahrhundert" seiner Geschichte prophezeite. Der Garant dafür, dass die USA auf dem Weg in die "besten Dekaden aller Zeiten" seien, soll natürlich er sein, "als Anführer, Reformator und als Problemlöser".

Der positive Tonfall zum lange erwarteten Start des jüngeren Bruders von George W. in das Rennen um die Präsidentschaft 2016 war scharf kalkuliert. Bush, der seit Ende seiner Zeit als Gouverneur von Florida 2007 nicht mehr aktiv am politischen Geschäft teilgenommen hat, will sich über die Niederungen der gegenwärtigen Politkultur erheben. Die unerbittlichen ideologischen Schlammschlachten, die zwischen Republikanern und Demokraten in Washington und anderswo spätestens seit 2008 geschlagen werden, sollen seine Sache nicht sein.

Große Visionen statt kleinlicher Reibereien

"Ich möchte die Kultur von Washington verändern", sagte er dann auch vor einem ausgesucht multikulturellen Publikum an der Universität von Miami. Aus der "statischen Hauptstadt eines dynamischen Landes", so Bush, solle wieder eine funktionierende Kapitale werden: "Wir müssen aufhören zu quatschen und anfangen, die Dinge wieder anzupacken."

Bush verlegte sich auf seine Vision, anstatt auf die vermeintlichen Versäumnisse der Obama-Regierung zu fokussieren und die ideologischen Differenzen zu seiner mutmaßlichen Gegnerin Hillary Clinton. Dies sollte ihn auch von seinen extremeren republikanischen Mitkandidaten wie Ted Cruz oder Marco Rubio abheben. Jeb Bush positioniert sich im republikanischen Feld als der moderate Konservative, der Besonnene, so wie vor ihm Mitt Romney und John McCain.

Es ist jedoch ein schmaler Grat, auf dem der Erbe der Bush-Dynastie wandelt. Das weiß er selbst. "Man muss die Vorwahl verlieren, um die Hauptwahl zu gewinnen, sagte er kürzlich dem New York Magazine. Damit meinte er freilich nicht wortwörtlich, dass er das Rennen um die republikanische Kandidatur verlieren will. Doch Bush weiß, dass er sich so nahe wie möglich an der Mitte halten muss, ohne den rechten Flügel zu verlieren, wenn er 2016 gegen Hillary eine Chance haben möchte.

So hielt sich Bush bei seiner Rede mit Angriffen auf seine Gegnerin, die erst am Tag zuvor in New York ihre Kandidatur erklärt hatte, deutlich zurück. Auf Hillary Clinton ging er nur einmal ein und das erst nach 20 Minuten des bejubelten Vortrags im Herzen des Staates, dem er acht Jahre lang vorgestanden hatte. Hillary habe gelobt, über religiöse Überzeugungen hinwegzugehen, wenn sie ihren politischen Zielen im Weg stünden, sagte Bush. Es war ein kurzes, aber pointiertes Zugeständnis an die konservative Basis seiner Partei.