Der Journalistin, die bei der Pressekonferenz mit Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi in Berlin für Aufsehen sorgte, könnte womöglich ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Das geht aus einem Interview mit Fagr Eladly auf Spiegel Online hervor.

Eladly hatte am Mittwoch nach Ende der Pressekonferenz von Angela Merkel und Al-Sissi im Kanzleramt lautstark um die Möglichkeit gebeten, eine Frage stellen zu können. Als diese nicht mehr zugelassen wurde, schrie sie, Al-Sissi sei ein Mörder.

Die ägyptische Pressedelegation sprang daraufhin auf und rief: "Es lebe Ägypten, es lebe Ägypten." Daraufhin wurde Eladly abgeführt. Al-Sissi und Merkel verließen schnell den Saal.

Sie habe heute von dem möglichen Entzug ihrer Staatsbürgerschaft erfahren, sagte Eladly im Interview. "Es war klar, dass es nun Konsequenzen gibt" sagte sie. "Das nimmt mir wohl die Entscheidung: Ich könnte, seit ich 16 bin, die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Ich habe das bisher nicht getan, um meine ägyptische nicht zu verlieren."

Den Angaben zufolge wurde die 22-Jährige in Mainz geboren und lebt in Deutschland. Sie hat die ägyptische Staatsbürgerschaft.

Zu ihrem Zwischenruf erklärte Eladly, sie habe Merkel fragen wollen, "warum sie den Putschisten Sisi unterstützen will, wenn doch die deutsche Geschichte lehrt, dass zu Stabilität und Wohlstand Rechtsstaatlichkeit gehört". Zudem habe sie wissen wollen, warum Merkel nicht mehr an ihrer Bedingung festgehalten habe, dass erst Parlamentswahlen in Ägypten stattfinden müssten, bevor sie Al-Sissi nach Berlin einlädt.



Eladly studiert Medizin in Heidelberg und ist bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, aktiv.