Am Freitagnachmittag heulten in der Negev-Wüste die Sirenen. Von der ägyptischen Halbinsel Sinai aus war mindestens eine Rakete auf den Süden Israels abgefeuert worden. Eine Armeesprecherin bestätigte kurz darauf, man habe eine Rakete gefunden. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich später in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst Twitter zu dem Abschuss. Es seien drei Grad-Raketen auf israelische Positionen abgefeuert worden, schrieb die Gruppe. Es handele sich um Vergeltung für eine israelische Unterstützung der ägyptischen Streitkräfte.

Vor allem der Norden des Sinai ist derzeit von enormen Spannungen geprägt - erst am Mittwoch waren bei einer dschihadistischen Anschlagsserie Dutzende Menschen getötet worden, darunter viele Soldaten und auch Zivilisten. Der ägyptische Ableger der IS-Miliz bekannte sich auch zu diesen Angriffen.

Hamas weist Vorwürfe Israels zurück, die Angriffe unterstützt zu haben

Unterdessen wies die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas, die den an den Sinai grenzenden Gazastreifen beherrscht, Vorwürfe aus Israel zurück, die Angriffe des IS unterstützt zu haben. Dies seien "dumme Anschuldigungen und Propaganda", erklärte Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri.

Er reagierte auf Äußerungen eines israelischen Militärvertreters vom Vortag. Dieser hatte in einem Interview gesagt, die Hamas sei mit "Waffen und logistischer Unterstützung" an den Attentaten beteiligt gewesen.

In Ägypten selbst kam es am Freitag zu gewalttätigen Aufständen. Die ägyptische Polizei löste am zweiten Jahrestag der Entmachtung des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi mehrere Demonstrationen auf, ein junger Mann wurde getötet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb der Mann im Süden Kairos durch Schüsse mit Schrotmunition. Die Sicherheitskräfte setzten auch Tränengas ein, um die Anhänger Mursis auseinanderzutreiben, die sich zu Dutzenden an mehreren Orten in der Hauptstadt versammelt hatten.

Der Islamist Mursi war nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens, am 3. Juli 2013 wurde er vom Militär entmachtet. Nach Mursis Absetzung kam der heutige Staatschef Abdel Fattah al-Sissi an die Macht, der beim Sturz Mursis Armeechef war. Er kündigte an, die Mursi nahestehende Muslimbruderschaft vernichten zu wollen, und geht mit harter Hand gegen die Islamisten vor. Seither wurden mehr als 1.400 Anhänger Mursis getötet. Mursi selbst wurde wie Hunderte andere Islamisten inzwischen zum Tode verurteilt, er kann gegen die Entscheidung aber noch Berufung einlegen.