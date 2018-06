Kämpfer des "Islamischen Staats" (IS) haben mehrere ägyptische Grenzposten auf dem Sinai angegriffen. Sicherheitskräften zufolge wurden mehr als 100 Menschen getötet. Unter den Opfern seien viele Soldaten, aber auch Zivilisten. Etwa 300 Attentäter hätten Sicherheitskräfte in schwere Gefechte verwickelt. Die Armee sprach von mindestens 100 toten Angreifern, Angaben zu toten Zivilisten machte sie nicht. Nach Militärangaben kamen auch Kampfflugzeuge und -hubschrauber zum Einsatz.

Zu den Angriffen bekannte sich der ägyptische Ableger des IS, "Sinai-Provinz", in einer im Internet veröffentlichten Mitteilung. Die IS-Gruppe schrieb auf Twitter, sie habe mehr als 15 Ziele angegriffen und zudem drei Selbstmordanschläge verübt. Es habe schwere Gefechte gegeben, bei denen auch drei mit Flugabwehrgeschützen ausgerüstete Geländewagen zerstört wurden.

Auch eine Polizeiwache wurde angegriffen. Nach Polizeiangaben verminten IS-Kämpfer die Umgebung des Kommissariats, um Verstärkungskräfte abzuhalten. Danach bezogen sie Stellung auf Dächern umliegender Häuser und griffen das Gebäude mit Panzerfäusten an. F-16-Kampfbomber der ägyptischen Armee griffen die Dschihadisten aus der Luft an.

"Das ist Krieg", sagte ein ranghoher Militär. "Angesichts der Zahl der Terroristen und der von ihnen eingesetzten Waffen handelt es sich um beispiellose Angriffe."

Der IS-Arm wird für mehrere Anschläge in Ägypten verantwortlich gemacht. Deren Zahl hat nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 massiv zugenommen. Am Montag war in Kairo der Generalstaatsanwalt bei einem Autobombenanschlag getötet worden.

Insbesondere auf dem Sinai kam es wiederholt zu Angriffen. Hunderte Polizisten und Soldaten wurden in den vergangenen Monaten getötet. Als Reaktion darauf verhängte die Armee den Ausnahmezustand über Teile der Halbinsel. Sie griff auch immer wieder Stellungen der Extremisten an und zerstörte Tunnel in den angrenzenden palästinensischen Gazastreifen, über die vermutlich Waffen geschmuggelt wurden.

Der IS hatte seine Anhänger aufgefordert, während des muslimischen Fastenmonats Ramadan mit einer Welle von Anschlägen Stärke zu demonstrieren.