US-Präsident Barack Obama hat das Atomabkommen mit dem Iran gegen Kritik aus Israel und der amerikanischen Opposition verteidigt. Das Abkommen sei eine historische Chance, die es zu "unseren Lebzeiten" nicht noch einmal gebe, sagte Obama im Weißen Haus. Die Vereinbarung sei der beste Weg, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern.

Die Kongressabgeordneten rief Obama auf, ihre Entscheidung über das Abkommen auf Fakten zu stützen, nicht auf politisches Kalkül oder persönliche Motive. So seien die Alternativen zu der Vereinbarung ein Rüstungswettlauf oder gar ein Krieg in der Region. Diese Szenarien würden den Iran jedoch nicht am Bau einer Atombombe hindern. Wenn die Abgeordneten die nationale Sicherheit der USA zum Maßstab nähmen, werde es eine Mehrheit für den Nukleardeal geben, sagte Obama.

Eine generelle Annäherung, wie etwa mit Kuba geplant, sieht Obama mit dem Iran nicht. "Der Iran stellt noch immer eine Herausforderung für unsere Interessen und Werte dar", sagte der Präsident. Er hoffe zwar, dass Teheran sein Verhalten ändere, würde aber "nicht darauf wetten". Eine engere Zusammenarbeit hielt Obama jedoch im Kampf gegen die Terrororganisation IS für möglich. Hierbei müssten alle Staaten, die Interessen in Syrien und dem Irak hätten, zusammenarbeiten, sagte Obama.

Verständnis zeigte der US-Präsident für die israelische Regierung, die massive Kritik am Abkommen geäußert und es als historischen Fehler bezeichnet hatte."Ich glaube, die Israelis haben sehr gute Gründe, nervös zu sein", sagte Obama. Der Iran sei ein großes Land mit einem bedeutenden Militär, das sich gegen ein Existenzrecht Israels ausgesprochen, den Holocaust geleugnet und die libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah finanziert habe. Zudem habe der Iran Raketen auf Tel Aviv gerichtet. "Israel hat berechtigte Sorgen über seine Sicherheit mit Blick auf den Iran", sagte Obama. Die beispiellose Kooperation der USA mit Israel würde daher fortgesetzt.

Das Abkommen sei der einzige Weg, den Iran effektiv am Bau einer Atombombe zu hindern, sagte Obama. Durch die permanente Kontrolle der bisher bekannten Anlagen, durch Aufklärung und Geheimdienste hätte der Iran keine Möglichkeit mehr, ein heimliches Atomwaffenprogramm zu starten.

Der Iran und die USA, Großbritannien, Frankreich, China, Russland sowie Deutschland haben sich auf einen Vertrag geeinigt, der sicherstellen soll, dass Teheran sein Nuklearprogramm nur zivil nutzt und nicht zum Bau von Atombomben. Im Gegenzug werden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Der Kongress, in dem die oppositionellen Republikaner eine Mehrheit haben, kann das Abkommen jetzt 60 Tage lang prüfen.