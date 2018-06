Bei einer der schwersten Anschlagsserien der vergangenen Monate sind am Sonntag in Bagdad mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Im Viertel Al-Schaab im Nordosten der irakischen Hauptstadt ereigneten sich zwei Explosionen, wie ein hochrangiger Polizeibeamter und ein Vertreter des Innenministeriums mitteilten. Mindestens eine davon sei durch einen Selbstmordattentäter ausgelöst worden. Bei den beiden Anschlägen in der Nähe eines Marktes seien elf Menschen getötet und 23 weitere verletzt worden, darunter mindestens drei Sicherheitskräfte, teilte die Polizei mit.

Zudem wurde am Adnan-Platz in der Nähe des schiitischen Viertels Kasimija kurz vor dem täglichen Fastenbrechen im muslimischen Fastenmonat Ramadan ein Selbstmordanschlag mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug verübt. Dabei starben den Angaben zufolge sechs Menschen, 20 weitere wurden verletzt. Auf die gleiche Weise wurden Selbstmordanschläge in der Nähe eines Restaurants im Viertel Al-Bunuk sowie im Viertel Iskan verübt. In Al-Bunuk gab es mindestens zwei Todesopfer und elf Verletzte, in Iskan zwei Tote und acht Verletzte.

Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand. In den vergangenen Monaten hatte die Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS) viele Bomben im Irak gezündet.