Der mutmaßliche Anführer der radikalislamischen Chorasan-Gruppe ist nach US-Angaben bei einem Luftangriff in Syrien getötet worden. Wie das Pentagon mitteilte, starb Muhsin al-Fadhli bereits am 8. Juli, als die US-geführte Koalition in der Nähe der nordsyrischen Stadt Sarmada sein Fahrzeug ins Visier nahm. Al-Fadhli habe mit der Chorasan-Gruppe Anschläge gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten geplant, hieß es.

Die Extremistengruppe ist nach Überzeugung von US-Geheimdiensten ein Ableger der im syrischen Bürgerkrieg kämpfenden Al-Nusra-Front und unterhält Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida. Anders als die Al-Nusra-Front konzentrieren sich die Chorasan-Mitglieder demnach nicht auf den Kampf in Syrien, sondern auf die Planung von Terroranschlägen gegen westliche Staaten.

Al-Fadhli sei ein langjähriger Al-Kaida-Anhänger und habe vorab über die Terroranschläge vom 11. September 2001 Bescheid gewusst, erklärte das US-Verteidigungsministerium. Außerdem soll er in den Anschlag auf den französischen Öltanker MV Limburg im Golf von Aden verwickelt gewesen seien, bei dem im Oktober 2002 ein Seemann getötet und Dutzende weitere verletzt worden waren.