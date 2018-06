Rund um den Eurotunnel bei Calais haben in der Nacht zu Donnerstag wieder zahlreiche Flüchtlinge versucht, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Etwa 100 bis 150 Flüchtlinge versuchten, an der französischen Polizei und anderen Ordnungskräften vorbeizukommen. Die Flüchtlinge blockierten etwa eine Stunde lang einen der Eurotunnel-Ausgänge. Sie versuchen, auf wartende Lastwagen oder direkt auf die Züge zu klettern, die durch den Tunnel fahren.



Die Betreiber des Tunnels unter dem Ärmelkanal teilten über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass es bei den Passagen vom englischen Folkestone aus "wegen eines Vorfalls am Terminal" etwa zwei Stunden Verspätung gebe.

Ein Ägypter erlitt am Pariser Gare du Nord einen Stromschlag, als er auf einen Zug Richtung Calais springen wollte und dabei an die Oberleitung geriet. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Bereits neun Flüchtlinge sind auf der französischen Seite des Ärmelkanals bei Fluchtversuchen gestorben. Auch in der Nacht zu Mittwoch wurde ein Mensch getötet.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums hatte es in der Nacht zu Mittwoch die Rekordzahl von 2.300 Versuchen von Flüchtlingen gegeben, in den Tunnel einzudringen und nach Großbritannien zu gelangen. Die Zahl der Flüchtlinge ist jedoch geringer, weil es viele Flüchtlinge mehrmals probierten.



Am Eurotunnel wurde die Zahl der privaten Sicherheitsleute auf knapp 200 erhöht, in dem Gebiet sind außerdem 300 Polizisten im Einsatz. Die britische Regierung kündigte an, mehr Geld auszugeben, um den Eurotunnel besser abzusichern. Frankreich will die Polizeipräsenz verstärken.