Großbritannien will härter gegen illegal eingewanderte Migranten vorgehen. Damit reagiert das Land auf die Flüchtlingskrise in Calais. Premierminister David Cameron sagte der BBC, Großbritannien werde illegal ins Land gekommene Migranten ausweisen, "damit Leute wissen, dass dies kein sicherer Hafen ist." Schon jetzt würden Gesetze verabschiedet, die das Bleiben erschwerten. Es müsse aber noch mehr geschehen.

Frankreich und Großbritannien müssten Hand in Hand arbeiten, um die Grenze zu schützen, sagte Cameron. Er spreche mit Frankreichs Präsident François Hollande regelmäßig über die Lage. Es sei "unglaublich wichtig", die Grenzkontrollen auf der französischen Seite des Kanals zu haben, sagte Cameron. "Dass wir helfen können, diese Zäune zu bauen, in Sicherheit investieren, in Partnerschaft mit den Franzosen arbeiten, das hilft."

In der Nacht zum Donnerstag hatten Flüchtlinge erneut versucht, durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Etwa 100 bis 150 Flüchtlinge versuchten, an der französischen Polizei und anderen Ordnungskräften vorbeizukommen. Die Flüchtlinge blockierten etwa eine Stunde lang einen der Eurotunnel-Ausgänge.



Immer wieder versuchen Flüchtlinge, auf wartende Lastwagen oder direkt auf die Züge zu klettern, die durch den Eurotunnel fahren. Dort wurde die Zahl der privaten Sicherheitsleute auf knapp 200 erhöht, in dem Gebiet sind außerdem 300 Polizisten im Einsatz. Die britische Regierung kündigte an, mehr Geld auszugeben, um den Eurotunnel besser abzusichern. Frankreich will die Polizeipräsenz verstärken.