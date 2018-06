Apokalyptik hat meist den ungünstigten Nebeneffekt, realistische Gefahren zu überblenden. Nein, weder die Eurozone noch die Europäische Union noch gar Europa werden scheitern, sollte Griechenland aus dem Euro austreten. Was Europa hingegen gerade sehr wohl droht, sind zwei handfeste moral hazards, zwei Anreize zu leichtsinnigem Verhalten, die letztlich in Ordnungszusammenbrüchen münden könnten.

Der erste moral hazard besteht darin, Griechenland trotz der Reformunwilligkeit der Syriza-Regierung weitere Hilfskredite zu bewilligen. Dies hieße, sich auf die Vorstellungen von Alexis Tsipras einzulassen, aus der Eurozone eine Art Umverteilungsdrehscheibe zu machen. Dann könnte jeder Schuldner davon ausgehen kann, dass ihm die Gemeinschaft zur Hilfe eilt, vorausgesetzt, seine Schulden sind groß genug und er führt sich stur und renitent genug auf.



In Spanien beobachtet der Syriza-Klon Podemos schon interessiert, was er aus dem griechischen Verhalten lernen kann, und auch Italiens Beppe Grillo spendet Beifall. Sollte die Syriza-Strategie Schule machen, Frechheit also belohnt werden, ist es nicht nur mit der Glaubwürdigkeit der Eurozone vorbei. Dann droht Europa auch ein Süd-Nord- und ein Nord-Süd-Hass, ein Clash zweier Wirtschaftsphilosophien (Eat-the-Rich versus Eigenverantwortung), der aus der Idee einer Währungsunion kompletten Hohn machen würden.

Der zweite moral hazard besteht, und jetzt wird’s vertrackt, in einer rigorosen Regelanwendung gegenüber Griechenland. Sollte die Eurozone sowohl die Finanzierung Griechenlands einstellen als auch auf der Rückzahlung aller Schulden bestehen, wird sie das Land in ein Desaster stürzen, das mit dem der 1930er Jahren in Deutschland zu vergleichen wäre.



Die Gläubiger würden eine Misere auslösen: Geldentwertung, Vermögungsvernichtung und Fremdbestimmung, aus der die Menschen keinen Ausweg sähen, jedenfalls keinen, der mit den gewohnten politischen Mitteln zu erreichen wäre. Was eine Bevölkerung dann herbeisehnen kann, lehrt die Geschichte: Sündenböcke und radikale Lösungen. Einen solchen Versaille-Moment darf sich Europa nicht leisten; es wäre eine Leichtfertigkeit, die so ziemlich jedes geschichtliche und moralische Gebot verletzen würde, auf dem diese Gemeinschaft gründet. Sowohl Nachsicht wie auch Konsequenz würden Europa also derzeit schaden.



Was also tun am Sonntag?

Um sowohl den Ordnungszusammenbruch in der Eurozone als auch den wirtschaftlich-moralisch Zusammenbruch Griechenlands zu verhindern, bieten sich zwei Mittel an. Griechenland muss, da es hinreichend bewiesen hat, dass es weder die ökonomische noch politische Reife für eine Euromitgliedschaft besitzt, ein schonender Weg aus der Währungsunion geebnet werden.