Der Syriza-Abgeordnete Costas Lapavitsas irrt an diesem Dienstagmorgen verloren durch das Athener Parlamentsgebäude. Sein Schatten spiegelt sich auf dem Marmorboden, das Klacken seiner Absätze hallt durch die weiten Gänge. Er taucht vor den Fraktionsräumen des Koalitionspartners der Unabhängigen Griechen auf, schaut sich um, hält einen kurzen Plausch mit den Fotografen. Später steht er dann in der Cafeteria, und tippt auf seinem Handy herum. "Ich dachte, wir sollten um 8 Uhr hier sein zur Fraktionssitzung. Das war mein letzter Stand", sagt er.

Das dachten auch einige andere Abgeordnete und Journalisten. Eigentlich sollten die Parlamentarier der Regierungskoalition aus der linken Syriza-Partei und den rechtspopulistischen Unabhängigen Griechen darüber beraten, wie sie am Mittwoch abstimmten wollen. Ja oder Nein zu den Brüsseler Beschlüssen, die Ministerpräsident Alexis Tsipras mit den anderen Euroländern in der Nacht zu Montag ausgehandelt hat. Doch erst am Morgen erfahren selbst wichtige Akteure in der Syriza-Fraktion, dass der Premier zunächst nicht ins Parlament kommt. Die Sitzung ist verschoben. Und wo ist Tsipras?

Einigermaßen pünktlich dagegen treffen sich die wenigen Damen und vielen Herren der Unabhängigen Griechen, kurz Anel. Der Parteichef und Verteidigungsminister Panos Kammenos wuchtet sich ganz in Schwarz gekleidet in die Fraktionsräume. Eine gute Stunde tagen die Abgeordneten hinter schweren Holztüren, dann marschiert Kammenos im Treck mit seinen 12 Fraktionsmitgliedern hinunter zu den Fernsehteams, die sich am Hintereingang des Parlaments im Schatten der Propyläen aufgebaut haben.



"Griechenlands Ministerpräsident wurde erpresst"

Kammenos setzt an zu seinem Monolog, eingeklemmt zwischen den Mikrofonen der Reporter vor und seinen Parteifreunden hinter ihm: "Wir haben einstimmige Entscheidungen getroffen", sagt er ernst. "Es ist nun zweifellos in ganz Europa bekannt, dass es vorgestern Abend einen Staatsstreich gegeben hat. Griechenlands Ministerpräsident wurde erpresst." Tsipras sei gedrängt worden, neuen Maßnahmen zuzustimmen, die vorher nicht in Griechenland freigegeben worden waren. In der vergangenen Woche hätten die Abgeordneten dem Premier ihr Mandat für ein deutlich milderes Maßnahmenpaket erteilt.

Dieser Staatsstreich setze sich nun in Griechenland fort: "Sie wollen, dass die Regierung fällt und ersetzt wird durch eine Regierung, die das griechische Volk nicht gewählt hat. Das werden wir nicht zulassen." Kammenos sagt, dass seine Partei die Regierung weiter stützen werde – und dann kommt der entscheidende Satz: "Wir werden im Parlament nur jenen Maßnahmen zustimmen, die wir zuvor mit den politischen Führern des Landes besprochen hatten. Bis hier und nicht weiter."



Die größten Verluste muss Tsipras in seiner eigenen Fraktion erwarten

Er meint das Treffen des Premiers mit den Parteichefs der Opposition Anfang der vergangenen Woche: Dort lagen auf dem Tisch die sogenannten prior actions, also die wichtigsten Maßnahmen, die Griechenland als erstes umsetzen soll, um neues Geld von den Gläubigern zu bekommen. Nicht enthalten sind darin zum Beispiel die Fragen, ob der Privatisierungsfonds des Landes unter fremde Aufsicht gestellt wird, wann und wie die Troika zurück ins Land kommt und welche schon von dieser Regierung beschlossenen Gesetze wieder zurückgenommen werden müssen.

Das Maßnahmenpaket, das am Mittwoch zur Abstimmung ins Parlament kommt, besteht nach bisheriger Kenntnis auch genau aus diesen besagten prior actions, die vor allem eine Rentenreform und die Erhöhung der Mehrwertsteuer vorsehen. Damit sind die Stimmen von Kammenos und seiner Anel sicher. Diese Unterstützung aber wird Tsipras aller Voraussicht nach nicht reichen, um eine eigene Mehrheit im Parlament zu haben. Denn die größten Verluste sind in seiner eigenen Fraktion zu erwarten.