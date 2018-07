In Griechenland wird die Regierungspartei Syriza auf einem Sonderparteitag im September über ihren künftigen Kurs entscheiden. Das beschloss das Syriza-Zentralkomitee am Donnerstagabend per Handzeichen, wie Parteivertreter berichteten. Es folgte damit einem Vorschlag von Ministerpräsident Alexis Tsipras. Auf dem Parteitag soll nach seinem Willen verbindlich die Strategie für den Umgang mit den Auflagen der Geldgeber festgelegt werden. Syriza-Linke werfen ihm Nachgiebigkeit gegenüber den Gläubigern vor.



Die Forderung nach dem außerordentlichen Parteitag hatte Tsipras zu Beginn des Treffens des Zentralkomitees geäußert. Für den Fall einer Ablehnung durch das Parteigremium hatte er angekündigt, für Sonntag einen Mitgliederentscheid über das Regierungsprogramm anzusetzen. Nach Einschätzung von Analysten dürfte die Regierungspartei aber auch mit dem Parteitag Schwierigkeiten haben, eine Spaltung abzuwenden.



Die Sitzung dauerte mehrere Stunden und war dramatisch. Er habe keine andere Wahl gehabt, als neuen Verhandlungen mit den Gläubigern zuzustimmen, sagte Tsipras. Zugleich plädierte er für eine Beendigung des darüber entflammten Streits mit dem linken Syriza-Flügel.

Die Spaltung wurde sichtbar, als der als Anführer des Linksflügels geltende ehemalige Umwelt- und Energieminister Panagiotis Lafazanis sprach: "Wir erleben einen eigenartigen Absolutismus. Wir haben die Diktatur des Euro", sagte er.



Der linke Flügel hatte im Juli bei den Abstimmungen über neue Sparprogramme im Parlament mit Nein gestimmt und damit den Verlust der Regierungsmehrheit verursacht. Das Sparpakt konnte nur mit den Stimmen der Opposition verabschiedet werden.

Wer glaube, eine bessere Lösung zu haben, "der soll es sagen, auch wenn dies die Rückkehr zur Drachme bedeuten würde", sagte Tsipras. Er hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, seine erste Priorität sei es, das dritte Hilfsprogramm mit den Gläubigern unter Dach und Fach zu bringen. Danach wolle er in seiner Partei reinen Tisch machen.

Varoufakis droht Klage

Unterdessen stieg der Druck auf den früheren Finanzminister Yanis Varoufakis. Ihm drohe eine Anklage wegen Hochverrats wegen eines angeblichen Geheimplans zum Austritt Griechenlands aus dem Euro, berichteten die griechischen Medien. Die Justiz habe das gesamte Material dazu dem Parlament übergeben.



Zunächst müsse ein Vor-Untersuchungsausschuss entscheiden, ob es zur Bildung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses kommt. Falls dieser sich für das juristische Verfahren entscheidet, müsste das Parlament über die Aufhebung der Immunität von Varoufakis abstimmen. "Das Verfahren, wenn es überhaupt dazu kommt, könnte mehr als ein Jahr dauern", sagte Giorgos Stamatopoulos, ein mit diesem Verfahren vertrauter Rechtsanwalt.



Varoufakis soll nach Angaben der Zeitung Kathimerini den Ausbau eines parallelen Zahlungssystems für Griechenland geplant haben. Dieses hätte beim Austritt aus der Eurozone in Kraft treten und die Grundlage für die Wiedereinführung der Drachme werden sollen.

Die Schuldenkrise Griehenlands fasst das Video in vier Minuten zusammen.