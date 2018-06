Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras will seine Partei im Streit um die Reformvorgaben hinter sich bringen. In einer Rede vor dem Zentralkomitee der Syriza schlug der griechische Ministerpräsident vor, ein internes Referendum über den Kurs der Regierung bei den Verhandlungen mit den Europartner über ein neues Sparprogramm abzuhalten.



Es könne nicht so weitergehen, dass er bei der Umsetzung von Reformgesetzen auf die Unterstützung der Opposition angewiesen sei, sagte Tsipras. "Wir müssen uns darauf verständigen, dass Entscheidungen respektiert werden, die von einer Mehrheit in der Partei getroffen werden." Eine Entscheidung könne entweder auf einem Parteitag im September oder aber bereits am Wochenende im Rahmen einer Mitgliederbefragung herbeigeführt werden. Welche der Möglichkeiten angewendet wird, soll in den kommenden Stunden entschieden werden. Mit dem Votum werde "der Zapfen wieder in die Handgranate", sagte Tsipras.



Mit dem Schritt reagiert Tsipras auf anhaltende Kritik und Flügelkämpfe in seiner Partei. Kritiker werfen ihm vor, gegenüber den Euroländern und Gläubigern eingeknickt zu sein. Zwei Reformpakete, deren Verabschiedung Vorbedingung für Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket waren, hatte der Regierungschef nur mithilfe der Opposition durch das Parlament gebracht. In seiner Linkspartei Syriza sind die Reformen heftig umstritten.

Er habe "keine andere Wahl" gehabt, als den neuen Verhandlungen mit den Euroländern zuzustimmen, sagte Tsipras. "Zauberlösungen" gebe es nicht. Wer glaube, eine bessere Lösung zu haben, der solle es sagen, auch wenn dies die Rückkehr zur Drachme bedeuten würde.



Tsipras hatte seinen Kritikern bereits am Mittwoch gedroht. In einem Interview hatte er gesagt, dass vorgezogene Neuwahlen erforderlich werden könnten, wenn er im Parlament nicht die nötige Mehrheit erhalten sollte. Der linke Syriza-Flügel hatte bei den Abstimmungen über die Spar- und Reformauflagen am 15. und 22. Juli beide Male gegen die Vorhaben und damit die Regierung gestimmt. In beiden Fällen war Tsipras deswegen auf die Stimmen der Opposition angewiesen, um die Auflagen durchzubringen.

Die Griechenland-Krise fasst dieses Video in vier Minuten zusammen.