Die griechische Regierung hat offenbar bereits im vergangenen Jahr an einem alternativen Vorgehen in der Schuldenkrise gearbeitet. Nach Informationen der Tageszeitung Kathimerini beauftragte Ministerpräsident Alexis Tsipras im Dezember 2014 Yanis Varoufakis mit der Ausarbeitung eines parallelen Zahlungssystems, das schließlich in ein neues Bankensystem hätte überführt werden können. Zu den Plänen, die demnach noch vor der Wahl und der Regierungsbildung erarbeitet wurden, gehörte auch die Option, die Drachme über Nacht wieder einzuführen.

Die griechischen Parteien forderten eine schnelle Klärung der Berichte. Der stellvertretende griechische Finanzminister Dimitris Mardas sagte im griechischen Rundfunk, die Pläne seien bei Sitzungen der griechischen Regierung nie zur Sprache gekommen.

Als Beleg für die Pläne führt die Zeitung einen Gesprächsmitschnitt an. Auf diesem soll zu hören sein, wie Varoufakis das Vorhaben am 16. Juli – zu einer Zeit also, in der er nicht mehr Finanzminister war – einer Gruppe von Analysten erläutert. Kathimerini zufolge erklärte Varoufakis, dass der Plan in einer kleinen, "sehr kompetenten" Gruppe von fünf Personen vorbereitet wurde. Am Ende aber habe Tsipras sich gegen eine Ausführung entschieden. Wann genau der Plan fallen gelassen wurde, geht aus den Aufzeichnungen offenbar nicht hervor.



Zur Umsetzung gehörte dem Bericht zufolge auch, den vollen Zugriff auf die griechischen Steuerdaten zu erhalten. Dieser lag demnach zu dieser Zeit bei der Troika. Der Plan sah deswegen vor, sich in das System zu hacken, um das parallele Zahlungssystem vorbereiten und gegebenenfalls umsetzen zu können. "Ich habe einen guten Freund, der IT-Professor an der Columbia University ist, ins Team geholt", sagte Varoufakis Kathimerini zufolge. Er sollte in das System eindringen, was ihm laut Varoufakis in Teilen auch gelang.

Digitale Zahlungen für den Übergang zur Drachme

Ziel der Aktion war demnach, die Steuerdaten zu spiegeln und für einen möglichen Austritt Griechenland aus der Eurozone vorzubereiten. In diesem Fall hätten die alten kurzerhand mit den neuen Daten ausgetauscht werden können, wobei sie technisch für ein zunächst ausschließlich digitales Zahlungssystem vorbereitet gewesen wären.



Laut Aufzeichnung erklärte Varoufakis, dass der Staat auf diesem Wege auch im Falle einer Bankenschließung wichtige Rechnungen hätte weiter zahlen können. Dazu wären die Beträge zunächst einfach digital auf die jeweiligen Konten angewiesen worden. Das Vorhaben sei weit entwickelt gewesen und hätte im Falle einer Umsetzung rasch ausgeweitet werden können, sodass die Bürger und Unternehmen etwa per Smartphone-App ihre Zahlungen hätten senden und empfangen können." Natürlich wäre das System zunächst an den Euro gebunden gewesen, es hätte aber in kürzester Zeit zu einer neuen Drachme umgewandelt werden können", sagte Varoufakis.



Im Gespräch mit den Analysten hatte der ehemalige Finanzminister angekündigt, den Plan dementieren zu wollen, sofern er öffentlich würde. Am Sonntag äußerte sich Varoufakis aber trotzdem zu den Berichten. Dem britischen Telegraph sagte er, die Zitate seien grundsätzlich richtig. Allerdings seien sie aus dem Zusammenhang gerissen, sodass etwa der Eindruck entstünde, die Rückkehr zur Drachme sei von vornherein geplant gewesen. Über Twitter stellte Varoufakis auch andere Details infrage: "Ich hatte also vor, die Steuerdaten der griechischen Bürger zu hacken?", schrieb er. Die Fantasie seiner Verleumder sei beeindruckend.