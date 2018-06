Nach jahrelangen und zähen Debatten wollen die Verhandlungspartner im Atomstreit am heutigen Montag mit dem Iran ein Abkommen verkünden. Die technischen Aspekte einer Einigung seien fast alle geklärt, sagte der iranische Unterhändler Ali Akbar Salehi. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte, eine Verlängerung über den bislang genannten Einigungstermin am Montag hinaus werde es nicht geben. US-Außenminister John Kerry sagte, man nähere sich "echten Entscheidungen".

Andere Unterhändler sowie Mitglieder des US-Kongresses äußerten aber Zweifel am Zeitplan. Auch zwei Diplomaten, die bei den Gesprächen in Wien vor Ort waren, mahnten, dass noch über einige letzte Details verhandelt werde und dass auch noch aus Teheran oder einer der anderen Hauptstädte Einspruch kommen könnte.



Ein Abkommen würde einen Abschluss der seit fast zehn Jahren andauernden diplomatischen Bemühungen um eine Begrenzung des iranischen Atomprogramms bedeuten. Ziel der Verhandlungen ist es, dem Iran den Bau von Nuklearwaffen technisch unmöglich zu machen. Die Regierung in Teheran will im Gegenzug die Aufhebung internationaler Wirtschaftssanktionen erreichen.

Gehakt hatte es in den vergangenen Tagen unter anderem an der Frage, wie schnell die Beschränkungen für den Import von Nukleartechnik und andere Embargos gegen Teheran aufgehoben werden, wie aus Verhandlerkreisen verlautete. Auch an mehreren anderen Detailfragen wurde noch gearbeitet. Seit eine erste Frist für ein Abkommen Ende März verfehlt wurde, setzten die Verhandlungspartner dreimal ein neues Zieldatum fest – zuletzt bis zu diesem Montag.

Staaten des Westens verdächtigen den Iran, unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms nach Atomwaffen zu streben. Die Teheraner Führung bestreitet dies.



Angesichts einer möglichen Einigung gaben die Ölpreise am Montag nach – wie schon in der vergangenen Woche. Die Aussicht auf höhere Ölexporte durch das wichtige Förderland Iran habe die Preise belastet, hieß es aus dem Handel.