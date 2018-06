Die Hälfte der Bevölkerung im Jemen ist vom Hunger bedroht. Wie die Hilfsorganisation Oxfam am Dienstag in Berlin mitteilte, haben 13 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Damit litten im Land so viele Menschen wie noch nie zuvor unter lebensbedrohlichem Hunger.

Verantwortlich dafür seien die anhaltenden Kämpfe und die Blockade durch die von Saudi-Arabien angeführte Koalition, so Oxfam. Der Jemen sei darauf angewiesen, 80 Prozent der benötigten Nahrungsmittel zu importieren; seit März seien jedoch nur 20 Prozent ins Land gekommen. "Im Jemen droht eine humanitäre Katastrophe riesigen Ausmaßes", erklärte der Oxfam-Landesdirektor im Jemen, Philippe Clerc.

Laut Oxfam ist die Lage in der nördlichen Provinz Saada besonders ernst. UN-Angaben zufolge hungern dort 80 Prozent der Einwohner; für die Hälfte von ihnen sei die Lage äußerst kritisch. Die Nahrungsmittelknappheit treibe die Preise mit Steigerungen von bis zu 274 Prozent in unerschwingliche Höhen. Viele Einwohner hätten seit Monaten kein Einkommen mehr.



Hilfsorganisation fordert Vereinte Nationen zu mehr Engagement auf

"Die Vereinten Nationen und besonders der Weltsicherheitsrat müssen ihre Anstrengungen für Friedensverhandlungen verstärken und die Kriegsparteien zu einem dauerhaften Frieden bewegen", so Clerc. Besonders die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Iran sollten ihren Einfluss geltend machen.

Die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz hat für die kommenden fünf Tage einseitig eine Waffenruhe aus humanitären Gründen ausgerufen. Unklar ist, ob auch die Gegner sich daran halten wollen.