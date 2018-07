Nach 30 Jahren Haft in den USA kommt der israelische Spion Jonathan Pollard frei. Pollards Anwälte teilten mit, dass die Haftstrafe ihres Mandanten am 21. November zur Bewährung ausgesetzt werde. Die Entscheidung der dreiköpfigen Bewährungskommission sei einstimmig gefallen. "Wir sind dankbar und erfreut, dass unser Mandant bald freikommt", erklärten die Anwälte. Die New York Times berichtet, das Justizministerium in Washington habe die Entscheidung bestätigt. Bereits letzte Woche habe es aus Kreisen des Justizministeriums geheißen, man werde sich einer Freilassung nicht in den Weg stellen.



Die Freilassung sei kein politisches Zugeständnis der USA an Israel, um die Spannungen wegen des Atomabkommens mit dem Iran abzubauen, hieß es in der Mitteilung von Pollards Anwälten. Die Entscheidung der Kommission sei "unabhängig von anderen US-Regierungsstellen" gefallen und nicht an die "jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten" geknüpft.

Pollard, der in den USA geboren war, hatte beim Geheimdienst der US-Kriegsmarine als zivil angestellter Analyst Zugang zu hoch brisanten Unterlagen. Von Mai 1984 bis zu seiner Verhaftung im November 1985 übergab er dem israelischen Mossad viele tausend Dokumente mit US-Spionagematerial aus dem arabischen Raum. Im Jahr 1987 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. In Israel, dessen Staatsbürgerschaft Pollard 1996 erhielt, genießt er den Status eines Nationalhelden. Die Beziehungen zwischen den USA und Israel werden durch die Affäre umPollard bis heute belastet.