Die USA präsentieren sich als Verbündete der Kenianer im Kampf gegen den Terror. US-Präsident Barack Obama versprach auf seiner Ostafrikareise, Kenia stärker als bisher zu unterstützen. Dabei sollen die USA vor allem bei der Ausbildung und Finanzierung kenianischer Sicherheitskräfte helfen, wie die Washington Post berichtete. "Wir müssen weiter Druck ausüben", sagte Obama bei einer Pressekonferenz in Nairobi im Hinblick auf somalische Terroristen. Dass die USA zugleich die somalische Regierung unterstützten, stehe dazu nicht im Widerspruch, sagte er.



Somalische Terroristen der Al-Shabaab-Miliz haben in den letzten Jahren vermehrt Terroranschläge in Kenia verübt – unter anderem auf ein Einkaufszentrum in Nairobi und eine Universität im Norden des Landes. Obama räumte ein, dass die Miliz auch nach jahrelangen Drohnenangriffen durch die USA noch stark genug sei, um weiche Ziele in Kenia und Somalia anzugreifen. Ihr Einflussgebiet sei durch die Angriffe jedoch systematisch verkleinert worden. "Weltweit können wir Terrororganisationen zwar deutlich schwächen, doch die Möglichkeit, Schaden anzurichten, haben sie weiterhin", sagte Obama.



Fast zeitgleich mit der Pressekonferenz überfielen mutmaßliche Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram mehrere Dörfer im Nordosten Nigerias und töteten 25 Menschen, während eine Selbstmordattentäterin im Norden Kameruns 19 Menschen tötete.

"Wenn wir weltweit operierende Terrororganisationen bekämpfen, stärken wir damit die Demokratie", sagte Kenias Präsident Uhuru Kenyatta vor den Journalisten. "Wir dürfen ihrem Extremismus und ihrer Tyrannei nicht das Feld überlassen." Kenyatta sagte, sein Land beginne erst mit der Terrorbekämpfung und könne von Partnern wie den USA viel lernen. "Dieser Kampf ist sehr wichtig für uns."



Die kenianische Sicherheitspolitik ist umstritten: Im April hatte Vizepräsident William Ruto von den Vereinten Nationen verlangt, das größte Flüchtlingslager im Land aus Sicherheitsgründen binnen drei Monaten zu schließen und nach Somalia zu verlagern. Auch eine Mauer zum Nachbarland kündigte er an.

Zuvor hatte Obama mit Kenyatta über die fehlende Gleichstellung Homosexueller, Verstöße gegen Menschenrechte und Korruption in Kenia gesprochen. Heute wird er nach Äthiopien weiterreisen und auch dort die Terrorismusbekämpfung thematisieren.