Als Geste der Aussöhnung will der serbische Premierminister Aleksandar Vučić an der Gedenkzeremonie zum 20. Jahrestag des Massakers in Srebrenica teilnehmen. Er wolle sich bei der Gedenkfeier am Samstag vor den Opfern verneigen, sagte Vučić in Belgrad. Zugleich stufte er das Massaker an etwa 8.000 Muslimen am Ende des Bosnien-Kriegs als Tat einzelner Verbrecher ein. "Die serbische Regierung hat heute Abend entschieden, dass ich Serbien am 11. Juli in Srebrenica vertrete", sagte Vučić. "Es ist Zeit, zu zeigen, dass wir bereit zur Aussöhnung sind, dass wir bereit sind, uns vor den Opfern zu verneigen", begründete der Regierungschef die Entscheidung.

"Ich werde stolz dorthin gehen und Serbien vertreten", sagte Vučić. Sein Land sei "in der Lage zuzugeben, dass einige Individuen Verbrechen begangen haben". "Diese Leute haben Namen. Wir verurteilen jedes einzelne dieser schrecklichen Verbrechen und werden jeden dieser Verbrecher verurteilen", fügte der Regierungschef hinzu, der sich vom Ultranationalisten zum Proeuropäer gewandelt hat. Zugleich forderte er Serbiens frühere Kriegsgegner auf, "unsere Opfer zu respektieren".

1995 waren im Bosnienkrieg bosnisch-serbische Milizen in die damalige UN-Schutzzone Srebrenica einmarschiert und hatten an den leicht bewaffneten niederländischen UN-Blauhelmsoldaten vorbei Tausende Menschen – vorwiegend Männer und Jungen – verschleppt und getötet. Das Massaker von Srebrenica gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wurde vom UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag als Völkermord eingestuft.

Führende bosnische Serben, auch Vučić, lehnen diese Bewertung jedoch ab. Laut einer kürzlich vorgenommenen Umfrage stehen 70 Prozent der Serben hinter dieser Haltung. Zugleich verurteilten 54 Prozent der Befragten das Massaker als Verbrechen.

Schwierige Verhandlungen über UN-Resolution

An der Gedenkzeremonie zum zehnten Jahrestag des Srebrenica-Massakers hatte 2005 bereits Vučićs Vorgänger Boris Tadić teilgenommen. 2010 verurteilte das serbische Parlament das Massaker, drei Jahre später entschuldigte sich der serbische Staatschef Tomislav Nikolić für die Bluttat. Eine Verbesserung der Beziehungen Serbiens zu Bosnien und anderen Nachbarländern gilt als eine wichtige Voraussetzung für eine Aufnahme des Landes in die EU. Seit 2012 ist Serbien offiziell Beitrittskandidat. Vergangene Woche hatte Vučić gesagt, er wolle die Beziehungen zu Bosnien verbessern.

Derzeit kämpft Belgrad allerdings gegen eine UN-Resolution, die das Srebrenica-Massaker anlässlich des 20. Jahrestages verurteilen und eine Anerkennung des Kriegsverbrechens als "eine Voraussetzung für die Versöhnung" der ehemaligen Kriegsparteien bezeichnen soll. Eigentlich sollte der UN-Sicherheitsrat am Dienstag über den von Großbritannien eingebrachten Entwurf abstimmen. Das Votum wurde aber auf Mittwoch verschoben, um weitere Verhandlungen zu ermöglichen.



Die Vetomacht Russland, die Serbien traditionell unterstützt, stört sich vor allem an dem in dem Text verwendeten Begriff Völkermord. Vučić hat nach eigenen Angaben von Moskau "Garantien" erhalten, dass Russland einen Resolutionstext, der Serbien anklagt, blockieren werde.