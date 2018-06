Türkische Kampfjets haben kurdische Rebellen im Südosten der Türkei angegriffen. Zwei F-16-Jets hätten am Nachmittag "Luftangriffe gegen die Terroristengruppe" geflogen, teilten die türkischen Streitkräfte mit Bezug auf die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK mit.



Der Kampfeinsatz der Luftwaffe erfolgte nach Angaben Ankaras in der bergigen Region Sirnak nahe der Grenze zum Irak. Zuvor hätten die Rebellen das Feuer auf türkische Sicherheitskräfte eröffnet, hieß es in der Erklärung der Armee weiter.

Der Irak protestierte unterdessen gegen die türkischen Luftangriffe auf Stellungen der PKK auf irakischem Gebiet. Die irakische Regierung bezeichnete die Angriffe als Verletzung der Souveränität des Landes. Der Ministerrat habe die Türkei aufgefordert, die guten Beziehungen zu respektieren, schrieb Regierungschef Haider al-Abadi am Dienstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Irak fühle sich seinerseits verpflichtet, Angriffe auf die Türkei von irakischem Boden aus zu unterbinden.



Die US-Regierung stuft die türkischen Luftangriffe auf die PKK im Irak hingegen als einen eindeutigen Akt der Selbstverteidigung ein. Das sagten ranghohe Regierungsvertreter in Washington. Die PKK habe Anschläge auf türkische Polizisten verübt und sei der Aggressor. "Wenn die PKK die Angriffe in der Türkei nicht gestartet hätte, würden sie (die Türken) die PKK auch nicht im Irak angreifen", hieß es. Washington hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont, man betrachte die PKK als Terrororganisation.

Unmittelbar vor einer Nato-Sondersitzung hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Friedensprozess mit denKurden gestoppt. "Es ist nicht möglich, einen Lösungsprozess fortzuführen mit denjenigen, die die Einheit und Integrität der Türkei untergraben."

In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Nato-Partner, dass sich die Türkei auf die Solidarität der Alliierten verlassen könne. Militärische Hilfe habe Ankara bislang nicht angefordert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte der Türkei eine "starke Unterstützung" zu.



Diplomaten zufolge gab es bei dem Nato-Treffen keine offene Kritik an der Türkei. Einige Länder hätten aber ein "verhältnismäßiges" Vorgehen verlangt und auf die Notwendigkeit verwiesen, den Friedensprozess mit der PKK am Leben zu erhalten. Dies machte einer EU-Sprecherin zufolge auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Telefonat am Wochenende mit dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoglu deutlich.

Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mahnte in einem Telefonat mit ihrem türkischen Kollegen Mehmet Vecdi Gönül, in diesem Prozess die Verhältnismäßigkeit zu wahren. "Der gemeinsame Kampf gegen den ‘Islamischen Staat‘ muss unser gemeinsames Ziel sein", sagte die CDU-Politikerin. Der Einsatz der Bundeswehr im Süden der Türkei werde nun "sehr sorgfältig" beobachtet. Die Sicherheit der Soldaten müsse "absolute Priorität" haben. Die Bundeswehr hat auf Wunsch der Türkei "Patriot"-Raketenabwehrstaffeln 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt stationiert. Sie sollen den Nato-Partner vor Luftangriffen aus Syrien schützen.

Erdoğan fordert Aufhebung der Immunität kurdischer Politiker

Die Türkei geht bereits seit einigen Tagen mit Luftangriffen gegen mutmaßliche Stellungen der PKK im Norden des Iraks vor. Diese brach ihrerseits die 2013 ausgerufene Waffenruhe. Im vorwiegend von Kurden bewohnten Südosten der Türkei wurde am Dienstag ein türkischer Unteroffizier erschossen. Die türkische Armee machte in einer Erklärung zu dem Vorfall in Semdinli nahe der Grenze zum Irak die PKK verantwortlich. Der Unteroffizier wurde demnach angegriffen, als er in Zivilkleidung vor einer Bank stand.

Erdoğan forderte auch die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Kurdenpolitikern, die Verbindungen zu "Terrorgruppen" unterhielten. Er nahm damit die Führung der Kurdenpartei HDP ins Visier, die mit 13 Prozent bei den Wahlen im Juni einen großen Erfolg erzielt und Erdoğan islamisch-konservative AKP um die absolute Mehrheit gebracht hatte.