Tunesien hat acht Tage nach dem Attentat von Sousse den Ausnahmezustand verhängt. Präsident Béji Caid Essebsi begründete die 30-tägige Maßnahme in einer Rede an die Nation mit der anhaltend hohen Bedrohung durch islamistischen Terrorismus. Vor allem durch das im Nachbarland Libyen herrschende Chaos sei Tunesien einer "besonderen Form des Krieges" ausgesetzt.

Tunesischen Ermittlern zufolge wurde der 23-jährige Attentäter in Libyen ausgebildet. Er hatte vor einer Woche in der Anlage des Hotels Imperial Marhaba eine halbe Stunde lang um sich geschossen, bevor er von Sicherheitskräften getötet wurde. 38 Urlauber kamen ums Leben.

Präsident Essebsi sagte, alle nötigen Maßnahmen zur Terrorbekämpfung müssten nun umgesetzt werden. Vor allem Sicherheitskräfte bekommen während des Ausnahmezustandes vorübergehend mehr Befugnisse.



Die Behörden verkündeten die Entlassung von mehreren Verantwortlichen, darunter des Gouverneurs der Region und mehrerer hochrangiger Polizisten.



Im BBC-Interview räumte Ministerpräsident Habib Essid ein, dass die Polizei zu langsam gehandelt habe. "Die Zeit der Reaktion – das ist das Problem", sagte Essid dem Sender. Nach Angaben des Regierungschefs wurde der Täter in Libyen trainiert, "vermutlich" von der Miliz Ansar al-Scharia. Die tunesischen Behörden haben inzwischen acht Verdächtige festgenommen, die zu einem "Netzwerk" gehören, das hinter dem Anschlag stecken soll.



Die salafistische libysche Gruppierung steht auf der Terrorliste der USA, weil sie an dem Angriff auf das US-Konsulat in Bengasi beteiligt gewesen sein soll, bei dem im September 2012 der Botschafter Christopher Stevens getötet wurde. Auch eine tunesische Gruppe des Namens ist in Libyen aktiv.

Tunesien hatte erst im März 2014 den Ausnahmezustand, der seit dem Arabischen Frühling 2011 gegolten hatte, aufgehoben. Die Sicherheitskräfte hatten dadurch umfassende Rechte bekommen: So durften sie zum Beispiel schießen, wenn sich eine verdächtige Person widersetzte.

Die Regierung geht auch massiv gegen Hassprediger vor. Laut Staatsmedien sollen bis Sonntag die rund 80 Moscheen, die nicht unter staatlicher Kontrolle stehen, geschlossen sein. In Tunesien war 2011 der autoritäre Machthaber Zine el-Abidine Ben Ali gestürzt worden. Durch die Unruhen in der Region nehmen islamistische Übergriffe seither immer weiter zu.