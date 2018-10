In der Ostukraine sollen möglichst schnell alle Panzer und leichte Artillerie abgezogen werden, die sich derzeit an der Front zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten befinden. Das haben Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Petro Poroschenko in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande am Donnerstagabend zugesagt.



Nach Angaben der deutschen und französischen Regierung einigten die vier Staatsoberhäupter sich darauf, dass der Rückzug von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwacht werden soll. Zudem sollen die unterbrochenen Gasverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine umgehend wieder aufgenommen werden. Am 1. Juli hatte der russische Energiekonzern Gazprom zum wiederholten Male sämtliche Gaslieferungen in die Ukraine gestoppt.

Die ukrainische Regierung und die prorussischen Separatisten hatten sich am Dienstag auf die Schaffung einer 30 Kilometer breiten entmilitarisierten Zone in der Kriegsregion geeinigt. Aus dieser sollen Panzer und leichte Artillerie abgezogen werden.

Merkel und Hollande fordern Zugang zu Gefangenen

"Um den lokalen Waffenstillstand in der lange umkämpften Stadt Schyrokyne zu sichern, sollen Experten der OSZE bis zum 3. August Lösungen für offene Fragen wie das Räumen von Minen finden", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz. Die vier Politiker seien sich einig gewesen, dass die von Separatisten kontrollierten Gebiete einen besonderen Status erhalten sollten und die für Herbst geplanten Kommunalwahlen organisiert werden müssten. Die Wahlen müssten im Einklang mit OSZE-Standards sowie dem ukrainischen Recht stehen. Die prorussischen Separatisten in Donezk und Luhansk hatten zuvor angekündigt, selbst Wahlen vorzubereiten. Merkel und Hollande forderten zudem, dass der Zugang zu Gefangenen sowie die Suche nach Vermissten ermöglicht werden sollen.



Die Staatsoberhäupter einigten sich in dem Telefonat darauf, das im Februar geschlossene Minsker Abkommen vollständig umzusetzen. Das Abkommen zwischen der Regierung in Kiew und den Separatisten in Anwesenheit von Putin war unter Vermittlung von Merkel und Hollande zustande gekommen. Die Kämpfe in der Ostukraine beendete es bisher aber nicht. Die vier Politiker hatten zuletzt vor einer Woche telefonisch über den seit April 2014 andauernden Konflikt in der Ostukraine beraten.