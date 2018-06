Im republikanischen Establishment löst Donald Trump vor allem eins aus: Kopfschütteln. Doch mit seinen reißerischen Kommentaren hat sich der US-Milliardär erfolgreich ins Rampenlicht und an die Spitze der jüngsten Umfrage gedrängt. Das nutzt Trump, um seine republikanischen Rivalen systematisch zu provozieren. Jüngst den Senator von South Carolina, Lindsey Graham.

Trump verlas am Dienstag öffentlich die Handynummer des Senators, der sich ebenfalls um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat seiner Partei bewirbt. Seine Anhänger brachten daraufhin seinen Telefonanschluss zum Kollaps.



Dem Streit mit Graham vorausgegangen war eine Aussage Trumps über den republikanischen Senator John McCain. Dem Vietnamkriegsveteranen sprach er ab, ein Kriegsheld zu sein. McCain war als Kampfflieger abgeschossen, gefangen genommen und wiederholt von den Nordvietnamesen gefoltert worden. Der Kommentar Trumps löste sowohl bei den Konservativen als auch bei Demokraten Entrüstung aus, mehrere Politiker fordern eine Entschuldigung. Graham sagte dem Sender CBS, Trump habe den Bogen überspannt: "Bewerben Sie sich als Präsident. Aber seien Sie nicht der größte Esel der Welt."

Trump reagierte nun, indem er Graham bei einem Wahlkampfauftritt als Idioten und als Leichtgewicht bezeichnete. Dann hielt er einen Zettel in die Luft und verlas die Telefonnummer des Senators. In Kürze war Grahams Mailbox voll, wie eine Sprecherin bestätigte. Graham selbst schrieb auf Twitter: "Werde mir wahrscheinlich ein neues Telefon holen. iPhone oder Android?"



Trump hat sein Geld mit Immobilien und als Fernsehmoderator verdient. Der 69-jährige Unternehmer sorgte bereits mit seiner Bewerbungsrede Mitte Juni für Aufruhr, als er Einwanderer aus Lateinamerika als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnete. Trotzdem liegt er in Umfragen an der Spitze der mittlerweile 16 republikanischen Bewerber. Am Dienstag stieg Ohios Gouverneur John Kasich ebenfalls ins Rennen ein.

Wie funktioniert die US-Präsidentenwahl? Das Video fasst es kurz zusammen.