Als Reaktion auf Schüsse vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Istanbul ist die türkische Polizei mit Razzien gegen Linksextremisten vorgegangen. Mehr als 40 Verdächtige wurden nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Hauptstadt und in der südtürkischen Hafenstadt Mersin festgenommen. Es seien vor allem Frauen, hieß es. In Mersin hätten Anhänger der DHKP-C aus der ganzen Türkei in Zelten am Strand campiert.



Zwei Angreifer hatten am Mittwoch vor dem Dolmabahçe-Palast in Istanbul auf Polizisten geschossen. Verletzt wurde niemand. Die mit Gewehren und Handgranaten bewaffnen Angreifer wurden festgenommen. Zu den Schüssen hatte sich die die verbotene linksextremistische DHKP-C bekannt. "Wir werden die Hände brechen, die sich gegen die Volkskämpfer erhoben, die Gerechtigkeit sicherstellten, indem sie den Dolmabahçe-Palast angriffen", hieß es auf der Internetseite der Gruppierung.



Der ehemalige Sultanspalast Dolmabahçe am Bosporus ist der Sterbeort des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk und heute ein Museum, das jedes Jahr Hunderttausende Besucher anzieht. Neben dem Palast befindet sich das Istanbuler Amtsgebäude des türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu.

Türkei steht vor Neuwahlen

Seit Juli wurden nach Angaben der Regierung mehr als 2.500 Linksextremisten, IS-Sympathisanten und vor allem PKK-Verdächtige festgenommen. Die Regierung reagiert auf das Ende des Waffenstillstands zwischen dem Staat und den Rebellen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die Feuerpause wurde nach einem Bombenanschlag auf ein prokurdisches Treffen im Juli von beiden Seiten aufgekündigt. Seither eskaliert die Gewalt in der Türkei. Die Regierung hatte Militäroffensiven vor allem gegen Stellungen der PKK-Rebellen gestartet, aber auch vereinzelt gegen die Dschihadisten des "Islamischen Staates" (IS) in Syrien.



Erst am Mittwoch waren acht türkische Soldaten bei einem mutmaßlichen PKK-Angriff im Südosten der Türkei getötet worden. Die Situation wird von einer innenpolitisch instabilen Lage begleitet. Die islamisch-konservative AKP hatte bei der Wahl im Juni ihre absolute Mehrheit verloren. Versuche, eine Koalition zu bilden, scheiterten. Nun stehen Neuwahlen in dem Land an. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Mittwochabend mit Parlamentspräsident İsmet Yılmaz über die Bildung einer Übergangsregierung bis zu den Wahlen gesprochen. AKP-Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ist derzeit weiter geschäftsführend im Amt.