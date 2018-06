Japan hat der Opfer des Atombombenabwurfs auf die Stadt Nagasaki vor 70 Jahren gedacht. Zehntausende Menschen, unter ihnen Überlebende und Angehörige der mehr als 74.000 getöteten Zivilisten, versammelten sich zu einer Schweigeminute. An der Zeremonie nahmen auch Regierungschef Shinzo Abe sowie Vertreter aus 75 Ländern teil, unter ihnen die US-Botschafterin Caroline Kennedy. Zum Zeitpunkt des Angriffs um 11.02 Uhr Ortszeit wurde eine Glocke angeschlagen.

Ministerpräsident Shinzo Abe bekräftigte im Friedenspark der Stadt, dass Japan atomwaffenfrei bleiben werde. Dies beinhalte den Verzicht auf den Besitz, die Herstellung und die Einfuhr von Atomwaffen. Japan wolle eine führende Rolle auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen übernehmen.



In der vergangenen Woche war Abe kritisiert worden, weil er beim Gedenktag zum Atombombenabwurf auf Hiroshima dieses Bekenntnis nicht abgegeben hatte. Für Kritik sorgte zuletzt auch der Verteidigungsminister. Dieser hatte erklärt, die neue Gesetzgebung zur Landesverteidigung ermögliche es, dass japanische Truppen künftig Atomwaffen ausländischer Streitkräfte transportierten. Die Mehrheit der Japaner lehnt Umfragen zufolge eine Änderung der seit dem Zweiten Weltkrieg pazifistischen Ausrichtung der Landesverteidigung ab.

Überlebende fordern Welt ohne Atomwaffen

In seiner "Friedenserklärung" mahnte Nagasakis Bürgermeister Tomihisa Taue, Japan dürfe niemals das friedliche Prinzip ändern, dem Krieg abzuschwören. Er bezog sich damit auf eine tiefgreifende Militärreform, die die japanische Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten auf den Weg gebracht hat. Viele Japaner sehen darin eine Abkehr vom Pazifismus der Nachkriegszeit.



Überlebende des US-Atombombenangriffs riefen während der Gedenkveranstaltung zur weltweiten Abschaffung von Nuklearwaffen auf. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon schloss sich der Forderung an. "Nicht noch mehr Nagasakis, nicht noch mehr Hiroshimas", hieß es in einer Botschaft, die Bans Abrüstungsbeauftragter Kim Won Soo verlas.



Die Amerikaner hatten am 9. August 1945 eine Atombombe auf die Großstadt Nagasaki abgeworfen, nachdem drei Tage zuvor Hiroshima durch eine Atombombe mit geringerer Sprengkraft verwüstet worden war. Allein in Nagasaki wurden etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 weitere verletzt. Unter dem Eindruck der Zerstörungen kapitulierte das Kaiserreich Japan am 15. August. Hiroshima und Nagasaki wurden als die ersten von einer Atombombe zerstörten Städte weltweit als Symbol für den Frieden bekannt.