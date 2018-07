In den Verhandlungen über eine Normalisierung ihrer Beziehungen ist Serbien und dem Kosovo ein Durchbruch in weiteren Bereichen gelungen. Der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vučić und der kosovarische Regierungschef Isa Mustafa hätten Einigungen in vier Themenfeldern, darunter Energie und Telekommunikation, erzielt, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Es handele sich um historische Ergebnisse in dem Normalisierungsprozess.

"Lösungen wie diejenigen, die heute gefunden wurden, bringen den Menschen konkrete Ergebnisse und versetzen zugleich beide Seiten in die Lage, auf ihrem europäischen Weg voranzukommen", erklärte Mogherini. Der Durchbruch kam zwei Tage vor einem Gipfel der Westbalkan-Länder mit der EU-Außenbeauftragten zustande.

Das zu mehr als 90 Prozent von ethnischen Albanern bewohnte Kosovo war nach dem Kosovo-Krieg 1998/1999 unter internationale Verwaltung gestellt worden. 2008 erklärte sich die frühere serbische Provinz einseitig für unabhängig. Mehr als 90 Länder, darunter die USA und die meisten EU-Staaten, erkannten die Unabhängigkeit mittlerweile an, nicht jedoch Serbien.

Auch die serbische Minderheit im Kosovo akzeptiert die Souveränität nicht. Besonders im serbisch dominierten Norden sind die ethnischen Spannungen groß. Für Zündstoff sorgen überdies Forderungen der albanischen Minderheit in Serbien nach Autonomie oder sogar den Anschluss an das Kosovo.

2013 schlossen beide Parteien, unter Vermittlung der Europäischen Union ein Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen. Die Vereinbarung ermöglichte es Serbien, im Jahr darauf Beitrittsgespräche mit der EU aufzunehmen. Auch das Kosovo will der Europäischen Union beitreten.