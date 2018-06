Das Wahlkampfteam des Republikaners Donald Trump und dessen politischer Topberater Roger Stone haben sich im Streit getrennt. "Wir führen einen enorm erfolgreichen Wahlkampf, und Roger wollte diesen Wahlkampf für seine persönliche Profilierung nutzen", sagte ein Kampagnensprecher dem Nachrichtensender CNN. Der äußerst streitlustige Milliardär habe sich daran gestört, dass Stone zu viel Aufmerksamkeit der Medien erhielt und ihn deshalb gefeuert.

Der kritisierte Berater widersprach dieser Darstellung und sagte CNN, er habe selbst die Kündigung eingereicht. Der Rummel um Trumps Wahlkampfäußerungen habe ein derartiges Ausmaß erreicht, dass seine Kernbotschaft nicht mehr wahrgenommen werde, heißt es in einem von CNN zitierten Schreiben Stones an Trump. "Mit der jetzigen Richtung dieser Kandidatur kann ich nicht länger in Ihrem Wahlkampf involviert bleiben."

Trump hatte in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt mit provozierenden Einlassungen für Schlagzeilen gesorgt. Bei der ersten Fernsehdebatte republikanischer Kandidaten am Donnerstag war er von der Moderatorin Megyn Kelly zu sexistischen Äußerungen über Frauen befragt worden und hatte diese abgebügelt. Anschließend beschwerte sich Trump mit abschätzigen Worten über die Moderatorin. "Man kann sehen, dass Blut aus ihren Augen herauskam, dass Blut wo auch immer bei ihr herauskam", sagte Trump. Daraufhin wurde er von einer republikanischen Wahlkampfveranstaltung ausgeladen.



"So sehr ich Donald Trump persönlich mag, sein Kommentar über Megyn Kelly auf CNN geht einen Schritt zu weit für mich", sagte Veranstalter Erick Erickson. Trump, der bei dem Republikaner-Treffen hätte sprechen sollen, schwankte seinerseits zwischen Schadensbegrenzung und aggressiver Rechtfertigung.

Die einzige Präsidentschaftsanwärterin der Republikaner, Carly Fiorina, twitterte daraufhin: "Mr. Trump. Es. Gibt. Keine. Entschuldigung." Später fügte sie hinzu: "Ich unterstütze @megynkelly." Ähnlich äußerte sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Scott Walker in einem Tweet. Der republikanische Bewerber Mike Huckabee forderte auf CNN eine Entschuldigung von Trump.

Trump versicherte derweil, seine Bemerkung sei keine Anspielung auf ein bestimmtes Körperteil von Kelly gewesen. "So viele 'politisch korrekte' Trottel in unserem Land", twitterte er. Sein Kampagnenbüro hob hervor, Trump habe die Nase gemeint. Zugleich wurde Erickson in einer Erklärung als "total loser" (völliger Verlierer) bezeichnet.

Dass er bei dem Republikaner-Treffen ausgeladen wurde, schien Trump aber doch schwer zu wurmen. ".@redstate Ich vermisse euch alle, und danke für all eure Unterstützung", schrieb er in einer Twitter-Botschaft. Und: "Politische Korrektheit bringt unser Land um. 'Schwäche'".