ZEIT ONLINE: Vom Wiener Dschihadisten Mohamed Mahmoud tauchte kürzlich ein Video aus Syrien auf, in dem er mutmaßlich eine Geisel des IS ermordet. Mahmoud ist schon lange ein Star in der Islamistenszene. Wie kam es dazu?

Rüdiger Lohlker: Die Frage habe ich mir selbst schon gestellt. Ich habe mir seine Reden angehört und ihn in einer Moschee beim Predigen beobachtet – das war fürchterlich fad, ich habe das gar nicht lange ausgehalten. Einen Hassprediger stelle ich mir anders vor. Er hat keine Ausstrahlung und ist rhetorisch schlecht. Es gibt viele salafistische Prediger, die besser sind als er. Aber er bringt seine Botschaften rüber, kann Arabisch, hatte stets gute Verbindungen und einen Märtyrerbonus wegen seiner Zeit im Gefängnis.

ZEIT ONLINE: Er wurde 2008 in Österreich wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu vier Jahren Haft verurteilt. War dieses harte Urteil ein Bärendienst?

Lohlker: Das Urteil hat ihm zu großem Ansehen in der dschihadistischen Community verholfen. Er ist ein Märtyrer geworden, einer der für den Islam ins Gefängnis geht. Etwas Besseres hätte ihm gar nicht passieren können.

ZEIT ONLINE: Wie kann der Rechtsstaat damit umgehen?

Lohlker: Er kann nur verlieren. Natürlich kann man versuchen, einen Dschihadisten außerhalb der Gefängnisse zu deradikalisieren. Dafür braucht es aber Netzwerke, die in der Lage sind, ihn aufzufangen – die gab es aber damals noch nicht. Und es gibt Leute, die lassen sich gar nicht mehr zurückholen und deradikalisieren.

ZEIT ONLINE: Was macht man mit denen?

Rüdiger Lohlker Rüdiger Lohlker ist ein deutscher Islamwissenschaftler und seit 2003 Universitätsprofessor für Orientalistik an der Universität Wien. Er beobachtet seit vielen Jahren die salafistische und dschihadistische Szene und arbeitet derzeit an einem Buchprojekt zur Gewalttheologie des IS.

Lohlker: Ich habe keine Antwort darauf. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man muss versuchen muss, die Leute zu stoppen, bevor sie in engeren Kontakt mit derartigen Subkulturen kommen.

ZEIT ONLINE: An wen denken Sie da?

Lohlker: An den dummen 16-jährigen Burschen, der einfach groß herumredet.

ZEIT ONLINE: In einem Fernsehinterview aus dem Jahr 2007 erzählte Mahmoud, wie ihn unter anderem der Alltagsrassismus in Österreich zum Islamismus gebracht habe. Glauben Sie ihm das?

Lohlker: Ja, das glaube ich ihm. Der Bruch von migrantischen Jugendlichen mit der Mehrheitsgesellschaft passiert in der Pubertät – die sowieso für alle eine Krisenphase ist. Als Kind ist man noch mitgeschwommen, nun aber merkt man: Ich werde anders angesehen, ich gehöre nicht dazu. Es gibt Berichte von Jugendlichen aus ganz Europa, die erzählen: Diese Zeit sei entscheidend dafür gewesen, dass sie einen dschihadistischen Weg eingeschlagen haben. Der radikale Islam ist für diese Leute eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu kritisieren, die ihnen angeblich ein Unrecht angetan hat. In dieser Situation braucht es Alternativen.

ZEIT ONLINE: Einen staatlich verordneten europäischen Islam, wie ihn manche fordern?

Lohlker: Von oben lässt sich so etwas nicht verordnen, das muss entstehen. Es ist die Frage, ob es möglich ist, eine alternative Hegemonie zu entwickeln, eine andere Form des Islam. Und es gibt ja islamische Organisationen, die einen demokratischen, pluralistischen Islam vertreten, das muss man gar nicht neu erfinden. Dazu brauchen wir aber die Möglichkeit für Muslime, über die Frage nachzudenken, was ein Islam in Europa bedeuten kann. Wenn wir da weiterkommen, wird es einen großen Sprung bedeuten – es wird aber natürlich auch Auseinandersetzungen geben.

ZEIT ONLINE: Mohamed Mahmoud gilt bei seinen Anhängern als Gelehrter. Würde er bei Ihnen am Institut eine Prüfung über die Grundlagen des Islams bestehen?

Lohlker: Nein. Er vertritt einen sehr formalisierten Islam. Das heißt, er hat eine bestehende Meinung und sucht sich dazu passende Zitate aus dem Koran oder von anderen Gelehrten zusammen. Zur Not wird das dann auch noch ein wenig zurechtgebogen. Dieser "Lego-Islam" ist eines der Hauptprobleme des zeitgenössischen Islams und nicht nur bei Dschihadisten verbreitet.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielen dabei die Medien?

Lohlker: Was ist für einen jungen Mann attraktiver als eine Gefahr zu sein, vor der alle Angst haben? Das ist für ihn wunderbar. Man kommt in die Medien, Zeitungen drucken Bilder von mir, plötzlich bin ich wer und werde wahrgenommen. Deshalb sind ja auch die Fotos von Mohamed Mahmoud so interessant. Er will Bedeutung erlangen und sie wird ihm dadurch gegeben. Ich halte es daher schlicht für falsch, diese Fotos zu zeigen. Früher hat man dem Fernsehsender Al Jazeera vorgeworfen, die PR-Abteilung der Al-Kaida zu sein. Heute wird das auf breiter Basis von fast allen Massenmedien reproduziert.