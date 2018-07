In der Flüchtlingskrise am Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien hat die Europäische Kommission beiden Ländern finanzielle Unterstützung in dreistelliger Millionenhöhe versprochen. Der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos kündigte eine erste Ratenzahlung von 20 Millionen Euro an, Großbritannien habe bereits 27 Millionen Euro erhalten. Die Gelder kommen aus einem im März genehmigten Fonds für Einwanderung und Integration, aus dem Paris bis 2020 insgesamt 266 Millionen Euro erhalten soll.



Kurz erklärt - Das Nadelöhr von Calais

Am Eurotunnel nahe der französischen Stadt Calais versuchen derzeit täglich Hunderte Flüchtlinge, unter lebensgefährlichen Umständen nach Großbritannien zu gelangen. Die Situation führte zu Spannungen zwischen beiden Ländern. Cazeneuve hatte von Großbritannien mehr Anstrengungen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise gefordert. Zuletzt versprach der britische Premier Cameron den Franzosen britische Schnüffelhunde und 10 Millionen Euro für die Einrichtung eines Hochsicherheitszauns.

Die EU-Kommission bot außerdem technische Hilfe an, etwa bei der Bearbeitung von Asylanträgen. "Die EU-Grenzschutzagentur Frontex kann helfen, Migranten zu registrieren, mit den Herkunfts- und Transitländern zusammenzuarbeiten, um die Ausstellung von Reisedokumenten für eine Rückkehr zu beschleunigen, und gemeinsame Abschiebungen zu koordinieren und zu finanzieren", sagte Avramopoulos. Er hatte zuvor Telefonate mit der britischen Innenministerin Theresa May und ihrem französischen Amtskollegen Bernard Cazeneuve zur Lage in Calais geführt und diese als konstruktiv bezeichnet. Zudem lobte Avramopoulos "die enge Zusammenarbeit der beiden Länder in dieser Angelegenheit".



Die gegenwärtige Krise in Calais sei "ein weiteres frappierendes Beispiel für die Notwendigkeit einer umfassenderen Solidarität und Verantwortlichkeit beim Umgang mit Migrationsdruck in Europa", sagte Avramopoulos. "Wir erleben eine Einwanderungskrise von außergewöhnlichen Ausmaßen, die sehr stark mit Konflikten in der weiteren Umgebung von Europa zusammenhängt." Die Europäische Union müsse daher "geeint handeln, um einer Herausforderung zu begegnen, die über nationale Grenzen hinausgeht".

Der britische Premierminister David Cameron setzt auf Abschreckung von Flüchtlingen: Wer Zimmer an Einwanderer ohne Papiere vermietet, solle künftig mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden können. Darüber hinaus sei geplant, die Löhne von Migranten zu beschlagnahmen, die keine Papiere vorweisen können. Auf Druck der britischen Regierung schloss Frankreich 2002 die letzte legale Flüchtlingsunterkunft in Calais, das von Rot-Kreuz-Helfern betriebene Sangatte. Großbritannien sah darin eine Art Fluchthilfe. Heute bleibt den Flüchtlingen in Calais daher nur der "Dschungel", selbst gezimmerte Camps ohne sanitären Anlagen, ärztliche Versorgung und Nahrungsmittelausgabe, die jederzeit geräumt werden können.