In der Sondersitzung des Bundestags am Mittwoch wollen viele Abgeordnete von CDU und CSU gegen neue Milliarden-Hilfen für Griechenland stimmen. Das berichteten Teilnehmer der Fraktionssitzung. Demnach kündigten 56 Abgeordnete bei der Probeabstimmung am Dienstagabend ein Nein an, 4 enthielten sich. Etwa 20 Abgeordnete von CDU und CSU dürften den Angaben zufolge gefehlt haben.

Zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) für eine Zustimmung geworben. In der folgenden Debatte meldete sich nur ein Kritiker zu Wort, der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Willsch. Dieser kritisiert die Hilfen für Athen seit langem. Die Sitzung war bereits nach rund einer Stunde zu Ende.

Dass nicht mehr Nein-Sager sich zu Wort meldeten, wurde damit begründet, dass die Argumente eben schon ausgetauscht seien. Schließlich habe man bereits vor vier Wochen intensiv in der Sache diskutiert. Das habe nun nicht wiederholt werden müssen.



Kein Thema war in der Sitzung auch die Drohung von Fraktionschef Volker Kauder, Abgeordnete die mit Nein stimmten, könnten ihre Ausschusssitze verlieren, wie ZEIT ONLINE aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Weder Kauder selbst noch Merkel hätten das Thema angesprochen, hieß es. In einem Interview mit dem ZDF hatte Merkel Kauder am Sonntag in dieser Frage verteidigt.



Doch auch die Nein-Sager selbst, die zum Teil sehr scharf auf Kauders Äußerungen reagiert hatten und mitunter gar seine Eignung als Fraktionschef in Frage gestellt hatten, wiederholten ihre Kritik nun nicht.

Sollte es bei den 56 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen bleiben, wäre die Zahl der Abweichler im Vergleich zum Juli immerhin nicht weiter gestiegen. Das hätte durchaus der Fall sein können: Nicht nur wegen der Äußerungen von Kauder waren viele Unions-Abgeordnete skeptisch. Auch die Tatsache, dass der IWF an dem Hilfspaket nun vorerst nicht beteiligt sein wird, ließ manche Mandatsträger zögern. Letzteres galt in der Union immer als Bedingung dafür, dass der Rettungskurs weiter mitgetragen wird.



Dass die Zahl der Abweichler sinken könnte, galt dagegen als unwahrscheinlich. Der Fraktionschef habe den Zweiflern vielmehr die Möglichkeit genommen, sich durch Argumente überzeugen zu lassen, kritisierte ein Abgeordneter. Schließlich hätte ein Sinneswandel immer den Verdacht hervorgerufen, man stimme nun nur mit Ja, weil man um seinen Ausschusssitz fürchte.

Nicht ganz ausgeschlossen ist allerdings, dass sich das Abstimmungsergebnis im Bundestag von demjeningen in der Fraktion doch noch unterscheiden wird. Im Juli hatten in der Fraktionssitzung bei der Probeabstimmung 47 Parlamentarier mit Nein votiert und drei sich enthalten. In der folgenden Abstimmung votierten dann 60 Abgeordnete von CDU und CSU mit Nein, fünf enthielten sich. Einige der Kritiker wie die Abgeordnete Erika Steinbach haben jedoch schon angekündigt, dass sie an der Abstimmung am Mittwoch nicht teilnehmen würden.

Der Bundestag stimmt in einer Sondersitzung am Mittwoch über das dritte Hilfspaket für Griechenland ab. Es soll 86 Milliarden Euro betragen und ist mit strengen Spar- und Reformauflagen verknüpft. Die Unionsfraktion verfügt über 311 der 631 Sitze.



Trotz erheblicher Vorbehalte in Teilen der Union gilt die Zustimmung des Bundestages als sicher. SPD und Grüne dürften weitgehend geschlossen mit Ja stimmen. Die Linke lehnt das Paket wegen der Auflagen und fehlender Investitionsanreize ab.