Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben nach Angaben von Aktivisten mindestens 230 Menschen im Zentrum von Syrien entführt. Unter den Verschleppten seien mehr als 60 Christen sowie 170 Sunniten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Ihnen werde "Kollaboration mit dem (syrischen) Regime" vorgeworfen. Die Dschihadisten sollen ihre Opfer am Donnerstag in dem Ort Al-Karjatain verschleppt haben, den sie am Mittwoch erobert hatten.

Nach Angaben des Leiters der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, hatte der IS eine Liste mit den gefangen zu nehmenden Menschen. Die Extremisten hätten dann aber teilweise einfach ganze Familien gefasst, die fliehen wollten.



Die Beobachtungsstelle mit Sitz in London bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Ärzten und Aktivisten in Syrien. Sie ist für Nachrichten aus dem Bürgerkriegsland eine wichtige Quelle, für Medien sind ihre Angaben aber kaum nachprüfbar.

Viele Christen waren während des syrischen Bürgerkriegs aus der umkämpften Stadt Aleppo nach Al-Karjatain geflohen. Vor Beginn des Aufstands gegen Präsident Baschar al-Assad 2011 lebten dort rund 18.000 Sunniten und 2.000 Katholiken und Orthodoxe. Nach Angaben von Christen in Damaskus und Al-Karjatain selbst befanden sich vor dem Angriff der Dschihadisten jedoch nur noch etwa 300 Christen in der Ortschaft.

Al-Karjatain ist eine wichtige Verbindung zwischen Gebieten, die der IS im Osten von Homs und weiter westlich rund um Kalamun kontrolliert. Die Eroberung von Al-Karjatain erlaube den Dschihadisten, zwischen den beiden Gebieten Kämpfer zu verschieben sowie Lebensmittel zu transportieren, wie die Beobachtungsstelle erklärte.