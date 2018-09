Als Reaktion auf mehrere Raketenangriffe hat die israelische Armee mit Artillerie und aus der Luft Stellungen der syrischen Armee auf den Golanhöhen attackiert. Dabei sind einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens zufolge sechs unbewaffnete Zivilisten getötet worden. Der Angriff habe sich auf ein ziviles Fahrzeug in dem Dorf Al-Kom gerichtet. Bei der israelischen Maschine habe es sich um ein "Flugzeug ohne Pilot", also offenbar eine Drohne gehandelt. Das israelische Militär teilte mit, es seien fünf bis sechs Angriffe erfolgt. Zu den Zielen wurden keine näheren Angaben gemacht. Zuvor waren auf den Norden Israels und auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen vier Raketen niedergegangen, die jedoch niemanden verletzt hatten.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete ihrerseits, dass bei dem israelischen Luftangriff zwei regierungstreue Aktivisten in einem Fahrzeug getötet worden seien. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Ärzten und Aktivisten vor Ort. Der israelische Angriff ereignete sich im nicht von Israel besetzten Teil der Golanhöhen.

Ein israelischer Militärvertreter machte den Iraner Said Isadi für die Raketenangriffe verantwortlich, der den palästinensischen Arm der iranischen Al-Kuds-Eliteeinheiten anführt. Die israelische Armee plant demnach vorerst nicht, Verstärkung auf die Golanhöhen zu schicken. "Wir wollen nicht in den Krieg in Syrien hineingezogen werden", sagte der israelische Militärvertreter. Israels Verteidigungsminister Mosche Jaalon warf dem Iran derweil in einer Erklärung vor, die Islamische Republik wolle "eine neue terroristische Front gegen Israel auf den Golanhöhen eröffnen".

Die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass ein israelischer Hubschrauber mehrere Raketen in der Gegend von Kuneitra auf den Golanhöhen abgefeuert habe. Der Angriff habe sich gegen ein Gebäude der Verkehrsdirektion und ein anderes Behördengebäude gerichtet.

Seit dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor mehr als vier Jahren wurden die Golanhöhen im Dreiländereck von Israel, Syrien und dem Libanon häufiger von Geschossen getroffen. Oft handelte es sich um Querschläger von Gefechten zwischen Dschihadisten und anderen Aufständischen mit syrischen Regierungstruppen. Seit März 2014 gab es aber auch wiederholt israelische Angriffe auf Stellungen der syrischen Armee und der mit ihr verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah.

Israel hält etwa 1.200 Quadratkilometer des Golanplateaus besetzt. Die Vereinten Nationen haben die im Zuge des Sechs-Tage-Kriegs 1967 erfolgte Annexion nie anerkannt.