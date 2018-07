Das slowakische Innenministerium hat frühere Aussagen über die Aufnahme von ausschließlich christlichen Flüchtlingen entschärft. "Wenn ein Migrant aus einem muslimischen Land sich entscheidet, einen Asylantrag in der Slowakei zu stellen und in der Slowakei zu leben, wird er entsprechend den Gesetzen behandelt und ins Asylverfahren aufgenommen", hieß in einer E-Mail des Innenministeriums an die Nachrichtenagentur dpa. Christen würden zwar als leichter integrierbar betrachtet. Niemand solle aber aus religiösen Gründen diskriminiert werden.



Noch am Vormittag hatten Innenminister Robert Kaliňák und Regierungschef Robert Fico betont, die Slowakei wolle nur christliche Familien aus Syrien aufnehmen. Einen formellen Regierungsbeschluss gebe es dazu nicht. Die Regierung habe nur einen entsprechenden Vorschlag des Innenministeriums "zur Kenntnis genommen".

Es gebe keine gute Grundlage zur Integration muslimischer Flüchtlinge in der Slowakei, sagte Ivan Netik, Sprecher von Innenminister Robert Kaliňák zur Begründung. Der islamischen Gemeinschaft gehörten nur rund 2.000 Menschen an. Diese hätten im Land auch keine Infrastruktur wie zum Beispiel Moscheen. Zudem wollten Migranten gar nicht in der Slowakei bleiben, sondern in Länder wie Deutschland weiterreisen.



Auch im Baltikum und in Polen sagten Politiker in den vergangenen Wochen, sie bevorzugten christliche Flüchtlinge, da diese leichter in ihren Ländern integriert werden könnten. In Lettland und Estland wird derzeit vor der Ankunft muslimischer Flüchtlinge über ein Burka-Verbot diskutiert.

Eine Sprecherin der EU-Kommission hatte sich zu den Berichten aus der Slowakei nicht näher äußern wollen. Sie sagte nur, die EU-Verträge sähen vor, dass es keine Form von Diskriminierung geben dürfe. "Es wäre eine offene Diskriminierung, Flüchtlinge wegen ihrer Religion abzulehnen", sagte auch Thorbjørn Jagland, Generalsekretär des Europarates, in einer Stellungnahme. "Während dieser beispiellosen Flüchtlingskrise darf es keinen Platz für Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung geben."