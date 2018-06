Die USA wollen syrische Rebellen aus ihrem Trainingsprogramm jetzt offenbar auch vor eventuellen Angriffen durch Regierungstruppen schützen. Das berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen ranghohen US-Regierungsvertreter. Damit könnte es zu einer direkten Konfrontation zwischen US-Einheiten und der Armee von Präsident Baschar al-Assad kommen. Präsident Barack Obama habe das Vorgehen nach monatelangen Beratungen gebilligt, hieß es weiter.



Dem Bericht zufolge musste die US-Luftwaffe am Freitag erstmals eine der von ihnen ausgebildeten Rebellengruppen aus der Luft unterstützen, nachdem diese vermutlich von der mit Al-Kaida verbundenen Nusra-Front angegriffen worden waren. Dabei wurden sechs der von den US-Militärs geschulten Rebellen getötet, ehe die US-Luftwaffe die Attacke erfolgreich abwehren konnte. Das Pentagon lehnte eine offizielle Stellungnahme ab. Zuerst hatte das Wall Street Journal von dem Vorgang berichtet.

Die USA gehen mit Luftangriffen direkt gegen den IS vor, der große Teile Syriens unter seine Kontrolle gebracht hat. Darüber hinaus bildet das US-Militär seit Mai Einheimische aus, die in Syrien am Boden gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vorgehen sollen. Diese sogenannte New Syria Force soll zwar ausdrücklich nicht gegen die Regierungstruppen eingesetzt werden, bei einem Angriff durch Assad werden die USA ihnen aber zu Hilfe kommen. In US-Kreisen ist wiederholt erklärt worden, man rechne nicht mit einem Vorgehen der syrischen Regierungstruppen gegen die US-Rekruten. Allerdings könnten unbeabsichtigte Zusammenstöße nicht ausgeschlossen werden.

Nach eigenen Angaben planten die USA, jährlich 5.000 syrische Rebellen von der Türkei aus zu schulen. Weil das US-Militär jedoch Probleme hat, vertrauenswürdige Kämpfer zu finden, sind bislang nach Medienberichten nur 54 Mann trainiert worden.

Im syrischen Bürgerkrieg kämpfen die verschiedenen Rebellengruppen nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegeneinander. Die Islamisten der Nusra-Front wollen zwar Assad stürzen, greifen aber auch gezielt andere Aufständische an, die Unterstützung aus dem Westen erhalten haben. Ein Bündnis mit der syrischen Regierung gegen den IS lehnen die USA strikt ab. Allerdings hat das US-Militär bislang eine direkte Konfrontation mit den syrischen Truppen vermieden. Umgekehrt schießen die Einheiten Assads nicht auf amerikanische Kampfflugzeuge, die IS-Stellungen bombardieren.