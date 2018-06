Nach der Katastrophe in Tianjin mit 114 Toten ist der chinesische Minister für Arbeitsschutz, Yang Dongliang, von seinen Pflichten entbunden worden. Gegen den Chef der staatlichen Verwaltung für Sicherheit am Arbeitsplatz werde wegen "schwerer Verletzung von Disziplin und Gesetzen" ermittelt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Ein Zusammenhang zur Explosion von Tianjin wird offiziell nicht hergestellt.

Yang Dongliang war bis Mai 2012 Vizebürgermeister von Tianjin. Beobachter und Nutzer sozialer Medien wiesen auch auf seine Karriere in staatlichen Ölkonzernen und in der chemischen Industrie der Stadt hin. Yang war noch am Montag bei den Aufräumarbeiten in Tianjin öffentlich aufgetreten.



Der Brand im Gefahrgutlager am Hafen von Tianjin hatte am vergangenen Mittwoch zu mehreren heftigen Detonationen in der Millionenstadt geführt. Die Explosionen rissen einen riesigen Krater in das Hafengelände des Binhai-Distrikts und richteten kilometerweit Schäden an. Die Feuerwehr war wegen eines Feuers zu dem Gelände gerufen worden. Sie hatte versucht, den Brand zu löschen, was die Explosionen ausgelöst hatte. Am Wochenende war das Gelände von neuen Explosionen durch schwelende Brandherde erschüttert worden. Auch fünf Tage nach den ersten Explosionen gibt es in dem schwer zerstörten Industriegebiet weiter Brände.



Das Unglück zählt zu einem der schlimmsten Industrieunfälle der letzten Jahre in China. Laut offiziellen Angaben starben mindestens 114 Menschen, 70 Menschen werden noch vermisst, die meisten von ihnen Feuerwehrleute. In Krankenhäusern werden 698 Verletzte behandelt, darunter sind 57 Schwerverletzte.