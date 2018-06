Bei einem Bombenanschlag und einem anschließenden Angriff auf eine Polizeiwache in der türkischen Metropole Istanbul sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. Bei den Toten handele es sich um einen Polizisten und zwei Angreifer, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei einem weiterem Sprengstoffanschlag in Sirnak im Südosten des Landes starben vier Polizisten, wie der Sender CNN Türk berichtete. Die Stadt befindet sich in der Provinz Silopi, wo es seit vergangener Woche zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und kurdischen Extremisten kommt.

Zunächst sei in der Nacht eine Autobombe vor der Wache in Istanbul detoniert. Dabei seien zehn Menschen verletzt worden, darunter drei Polizisten. Am frühen Morgen sei die Wache dann erneut angegriffen worden. Bei den beiden getöteten Angreifern handele es sich um eine Frau und einen Mann, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Der getötete Polizist sei der Leiter des Bombenentschärfungsteams gewesen.



Zunächst blieb unklar, wer die Tat begangen hat. Der Sender CNN Türk berichtete, es werde davon ausgegangen, dass die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verantwortlich sei. Auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK greift derzeit allerdings täglich türkische Sicherheitskräfte an.

Angreifer eröffneten am Montagmorgen außerdem das Feuer auf das US-Konsulat in Istanbul. Meldungen über Verletzte gab es dort nicht. DHA meldete, eine Angreiferin sei gefasst worden. Ihr Komplize sei geflohen. Das US-Konsulat liegt rund 35 Kilometer Luftlinie von der Polizeistation im Viertel Sultanbeyli entfernt.