Rund zehn Wochen nach der Parlamentswahl ist in der Türkei die Frist zur Regierungsbildung am Sonntag abgelaufen. Der offizielle Aufruf zu Neuwahlen wird am Montag erwartet. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte schon am Freitag angekündigt, dass voraussichtlich am 1. November ein neues Parlament gewählt wird. Die 45-Tage-Frist zur Regierungsbildung begann am 9. Juli mit der Bildung des Sitzungsrats im Parlament.

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP hatte bei der Parlamentswahl am 7. Juni ihre absolute Mehrheit verloren. Ministerpräsident und AKP-Chef Ahmet Davutoğlu gab das Mandat zur Regierungsbildung am Mittwoch zurück. Zuvor waren Koalitionsverhandlungen mit der Mitte-links-Partei CHP und der rechtsnationalen MHP gescheitert.

Bis zu Neuwahlen muss eine Übergangsregierung gebildet werden. Entsprechend ihrer Stärke im Parlament müssen darin alle Parteien vertreten sein. Die CHP und MHP lehnten eine Teilnahme an der Interimsregierung ab. Der Chef der prokurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas, sagte am Samstag, seine Partei sei dazu bereit, die ihnen zustehenden Ministerposten zu besetzen.

Der Konflikt zwischen der türkischen Armee und militanten Kurden hatte sich in den vergangenen Wochen wieder verschärft. Während die PKK besonders im Kurdengebiet immer wieder Stützpunkte und Fahrzeuge der Sicherheitskräfte angreift, bombardiert die türkische Luftwaffe die Stellungen der PKK im Nordirak. Erdoğan weigert sich deshalb, den Friedensprozess mit den kurdischen Aufständischen fortzusetzen.