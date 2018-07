Zehn republikanische Männer, die 2017 alle Amerikas Präsident Nummer 45 werden wollen, präsentierten sich vergangene Woche erstmals gemeinsam in einer Fernsehdebatte der Öffentlichkeit. Insgesamt machen sich 17 Republikaner – so viele wie noch nie – auf den Weg zum Weißen Haus. Aber nur einer der zehn wird aller Voraussicht nach im nächsten Sommer, nach dem Ende der parteiinternen Vorwahlen, zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten gekürt. Doch zeigten sich da wirklich – wie etliche Kommentatoren nach der TV-Diskussion schrieben – zehn verbohrte Männer, die den gesellschaftlichen, sozialen und politischen Wandel Amerikas nicht begriffen haben? Die darum kaum eine Chance haben, im Oval Office Platz zu nehmen?



Vorsicht, man sollte dem Wirrkopf Donald Trump nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Zumindest drei der anderen Kandidaten hätten das Zeug, auszubrechen aus der geistigen Enge ihrer Partei, die so viele Wählergruppen verprellt. Besonders die Jungen, die Frauen und vor allem die immer wichtiger werdenden Hispanics, jene Amerikaner mit lateinamerikanischem Hintergrund. Ohne einen bedeutenden Teil der Hispanics-Stimmen zu gewinnen, kann heute kaum noch jemand das Weiße Haus erobern.

Da ist zum Beispiel Jeb Bush, der Liebling des Parteiestablishments. Er ist zwar ein langweiliger Redner und Debattierer, aber in Fragen der Einwanderungs- und Bildungspolitik durchaus aufgeschlossen. Überdies ist er mit einer Latina aus Mexiko verheiratet und spricht fließend Spanisch. Da ist auch Marco Rubio, 44-jähriger Senator aus Florida und Sohn kubanischer Einwanderer. Und da ist John Kasich, der pragmatische Gouverneur aus Ohio, der ein Herz für die Armen und Benachteiligten zeigt und sich auch nicht stur den sozialen Veränderungen Amerikas verschließt. Mag er zwar persönlich die Homo-Ehe ablehnen, so hat er sich politisch dieser Veränderung nicht entgegengestemmt.

Diese drei werden in den nächsten zehn Monaten einen äußerst schwierigen Balanceakt meistern müssen: Einerseits müssen sie der in den Vorwahlen entscheidenden konservativen Parteibasis gefallen, müssen ihr schmeicheln und den Ideologen gewisse Zugeständnisse machen. Andererseits dürfen sie Trump nicht auf den Leim gehen, dürfen den Flirt mit den Rechten nicht zu weit treiben und es sich nicht mit der amerikanischen Mitte verscherzen, die am Ende den Ausgang der Präsidentschaftswahl bestimmt.

Daran und an seine eigenen schweren Fehler hat gerade noch einmal Mitt Romney erinnert, der krachend gescheiterte republikanische Präsidentschaftsbewerber von 2012. Auf einem Wochenendtreffen in Utah mahnte er die aussichtsreichsten Bewerber seiner Partei: Sie müssten die Rolle des bockigen weißen Mannes abstreifen, der den demographischen Wandel nicht wahrnimmt und seine Privilegien stur verteidigt.

Romney hat nämlich genau zwei tödliche Fehler begangen: Er verprellte die Hispanics mit seinem harten Nein zu einem Einwanderungsgesetz. Und er präsentierte sich als Macher mit einem kalten sozialen Herz, verschlossen für den immer stärker werdenden Wunsch einer Mehrheit der Amerikaner nach größerer Gerechtigkeit.

Die zweimalige Wahl von Barack Obama demonstriert nämlich trotz aller Widerstände, Aufstände und Zerwürfnisse zweierlei: den demographischen und den sozialen Wandel Amerikas. Obama fand persönlich eine Mehrheit, weil er mit seiner Herkunft und Biographie den dramatischen Bevölkerungswandel symbolisiert. Und er fand politisch eine Mehrheit, weil die meisten Amerikaner mit seinen Ideen und Reformen im Großen und Ganzen übereinstimmen.

Amerika ist in den vergangenen Jahrzehnten bunter und vor allem weniger weiß geworden: Der Anteil der Weißen ging zwischen 2000 und 2010 um über zehn Prozentpunkte zurück, von 75,1 auf 63,7 Prozent. In der gleichen Zeit stieg der Anteil der Hispanics mit amerikanischer Staatsbürgerschaft um über 15 Millionen Menschen, von 12,5 Prozent der Bevölkerung auf 16,3. Der Anteil der Asiaten wuchs um vier Millionen – oder von 3,6 auf 4,7 Prozent. Drastisch zugenommen hat ebenso die Bereitschaft von Hispanics und Asiaten, zumindest bei Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abzugeben.

Natürlich haben die Weißen immer noch große Macht, aber sie verlieren Schritt für Schritt an politischem Einfluss. Bei der Wahl 2012 erhielt Obama nur 39 Prozent der weißen Stimmen, so wenige wie noch kein Präsidentschaftsbewerber zuvor. Doch diesen Verlust machte er wett mit den Gewinnen unter Minderheiten. 93 Prozent der Schwarzen, 71 Prozent der Hispanics und 73 Prozent der Asiaten votierten für ihn.

USA sind europäischer geworden

Mit dem demographischen Wandel haben sich die Vereinigten Staaten auch politisch verändert: Sie sind sozialstaatlicher, also, wenn man so will, ein bisschen europäischer geworden. 57 Prozent wünschen nach einer Umfrage der New York Times und des Fernsehsenders CBS, dass der Staat mehr tut, um die Kluft zwischen Armen und Reichen zu verringern.

Und auch wenn Obamas Gesundheitsreform nicht sonderlich beliebt ist, die meisten wollen eine allgemeine, bezahlbare Krankenversicherung. Eine Mehrheit plädiert sogar für stärkere staatliche Eingriffe zugunsten des Umweltschutzes.

Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit müsste 2017 ein Republikaner den Demokraten Obama beerben. Denn in den vergangenen Jahrzehnten konnte nur äußerst selten ein Präsident nach seinem Ausscheiden den Stab einem Parteigänger übergeben.

Doch hat ein republikanischer Kandidat nur dann eine Chance auf das Oval Office, wenn er den dramatischen Wandel Amerikas mit seiner Person und seiner Politik zumindest ein Stück weit verkörpert – und nicht, wie 2008 oder 2012, völlig aus der Zeit fällt.