Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat die Abschaffung eines Gesetzes verlangt, das auch den Kindern illegaler Einwanderer die US-Staatsbürgerschaft garantiert, wenn sie in den USA geboren wurden. Die Forderung erhob Trump in einem sechs Seiten langen Positionspapier zur Einwanderungsdebatte. Dieses Staatsbürgerschaftsrecht sei "der größte Magnet für illegale Einwanderung", kritisierte Trump kurz vor der Veröffentlichung seiner Forderungen in einem Interview mit dem Sender NBC.



In dem Dokument verlangt der Unternehmer zudem den Bau einer Mauer an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, für deren Kosten Mexiko aufkommen soll. Trump tritt laut dem Papier auch dafür ein, straffällig gewordene Ausländer verpflichtend abzuschieben und die Vergabe sogenannter Greencards, mit denen Ausländer in den USA legal arbeiten dürfen, vorerst zu stoppen. Während einer zeitlich nicht näher definierten Pause sollten Arbeitgeber dazu gebracht werden, zunächst inländische Arbeitnehmer anzustellen.



Trump hatte zuvor in dem NBC-Interview gesagt, dass illegale Immigranten "gehen müssen". Dafür werde er im Fall seiner Wahl zum Präsidenten sorgen. Familien würden nicht auseinandergerissen, "aber sie müssen gehen". In den USA leben schätzungsweise elf Millionen Ausländer ohne Papiere.

Trump will Amerika "wieder groß machen"

Trump führt laut Umfragen derzeit das aus 17 Personen bestehende republikanische Bewerberfeld für die Wahl 2016 an. Mit seiner Position zur Immigration steht er rechts von den meisten seiner innerparteilichen Konkurrenten. "Ich liebe dieses Land und ich möchte es wieder groß machen", sagte der Milliardär auf NBC. "Und es wird nicht groß werden, wenn wir auf diese Art weitermachen, wir werden Dritte Welt werden. Wahrscheinlich sind wir das schon."

Mitte Juni hatte Trump bei der Bekanntgabe seiner Präsidentschaftsbewerbung gesagt, wenn "Mexiko seine Leute schickt, schicken sie nicht die besten". Pauschal warf er den Mexikanern vor: "Sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind Vergewaltiger." Die Äußerungen hatten in den USA und in Lateinamerika heftige Kritik ausgelöst, Trump weigerte sich allerdings, sich zu entschuldigen. Die meisten illegalen Einwanderer in den USA stammen aus Mexiko. Trump ist selbst Sohn einer Einwanderin. Seine Großeltern väterlicherseits kamen aus Deutschland in die USA.



Wie Trump beim TV-Duell der republikanischen Kandidaten für Aufruhr sorgte, sehen Sie in diesem Video.