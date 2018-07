Deutschland und Frankreich haben sich auf eine gemeinsame Initiative für verbindliche Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union geeinigt. Die gemeinsamen Positionen seien das Ergebnis eines Telefonats mit Frankreichs Präsident François Hollande, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihres Besuchs in der Schweiz. "Das ist ein Prinzip der Solidarität."



Die Vorschläge sollen nun den europäischen Institutionen übermittelt werden. Die französische Regierung teilte mit, in dem gemeinsamen Vorschlag gehe es unter anderem um "die Organisation der Aufnahme der Flüchtlinge und ihre gerechte Verteilung in Europa".

Wie genau die Quotenregelung aussehen könnte, ließ Merkel offen. Es sei aber klar, dass bei der Verteilung der Menschen auch die Wirtschaftskraft und Größe der Mitgliedstaaten beachtet werden müsse. Deutschland habe in dieser Frage eine "Vielzahl von Verbündeten", sagte Merkel. Insbesondere die osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten lehnen verbindliche Quoten allerdings ab.

Die Forderung nach einem Quotensystem wird von der Europäischen Kommission unterstützt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will den Mitgliedstaaten laut Medienberichten vorschlagen, über eine verbindliche Regelung zunächst insgesamt 120.000 Flüchtlinge innerhalb der EU zu verteilen. Zusätzlich zu den 40.000 Menschen, die auf freiwilliger Basis verteilt werden sollen, solle so auf die "sehr dringliche Situation in Italien, Ungarn und Griechenland" reagiert werden. Zuvor hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk gefordert, dass mindestens 100.000 Flüchtlinge auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden sollen.



Merkel reagiert auf Orbán

Merkel äußerte sich auch zu den Vorwürfen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, wonach der Andrang von Flüchtlingen ein "deutsches Problem" sei. "Deutschland tut das, was moralisch und was rechtlich geboten ist", sagte Merkel. Die Situation sei ein Problem, das "uns alle in Europa angeht".



Mit Blick auf die Situation im Land forderte sie Ungarn auf, die Genfer Konvention einzuhalten, die den Schutz von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen regelt. "Die Genfer Flüchtlingskonvention gilt nicht nur in Deutschland, sondern in jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union." Die Menschen, die Schutz benötigten, müssten auch Schutz erhalten.